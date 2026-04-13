Đường Hồ Chí Minh nứt nẻ, chi chít "ổ gà"

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua hai xã Khâm Đức và Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) đang đối mặt với tình trạng xuống cấp, nhiều đoạn mặt đường xuất hiện "ổ gà", vết nứt và sụt lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn thảm bê tông xuất hiện vết nứt ngang rộng hết cả hai làn xe, bê tông vỡ vụn, bong tróc, để lộ lớp đá bên dưới; các vị trí lồi lõm tạo thành gờ cao thấp gây nguy hiểm cho phương tiện. Các đoạn thảm nhựa cũng không khá hơn với chi chít ổ gà nối tiếp nhau, nhiều vị trí biến dạng, không còn nhận diện được kết cấu ban đầu.

Mặt đường bê tông bị nứt nẻ (Ảnh: Bình An).

Một số đoạn qua khu vực đồi núi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cuối năm 2025 đã sạt trượt, đất đá tràn xuống mặt đường gây hư hỏng nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Người dân địa phương cho biết việc khắc phục hư hỏng diễn ra chậm chạp, một vài điểm thi công dang dở cùng vật liệu tập kết ven đường càng làm thu hẹp mặt đường, hạn chế tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tại vị trí di tích Trường Sơn, nơi giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14E, mặt đường nhấp nhô, nứt nẻ, nước ngầm thấm lên khiến mặt đường luôn trong tình trạng ướt sũng.

Mặt đường chi chít ổ gà, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông (Ảnh: Bình An).

Ông Vũ Đình Cuối, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Năng, nhấn mạnh: "Đoạn đường Hồ Chí Minh từ xã Khâm Đức đến xã Phước Năng và đèo Lò Xo bị hư hỏng, xuống cấp, nhiều ổ gà và nhiều đoạn bê tông mặt đường bị đứt gãy, gây khó khăn cho giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông".

Theo ông Cuối, trên địa bàn xã đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và của, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cũng xác nhận tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã dài khoảng 30km, trong đó nhiều đoạn xuống cấp trầm trọng. Ông Điểm cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường, một phần nguyên nhân do mặt đường xấu. Gần đây nhất, ngày 29/3, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô đã gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Nhiều đoạn bị sụt lún, tạo thành gờ dễ gây tai nạn giao thông (Ảnh: Bình An).

Xã Khâm Đức đã đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng kiến nghị đến Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) - đơn vị quản lý tuyến đường - để sửa chữa, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Khu quản lý đường bộ III, thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết đơn vị đang triển khai sửa chữa tuyến đường này. Tuy nhiên, vị này cũng thừa nhận việc lựa chọn nhà thầu đang gặp khó khăn do biến động giá nhiên liệu trên thị trường thế giới, kéo theo giá xăng, dầu, nhựa đường tăng cao.