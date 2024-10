Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng với số tiền hơn 298 triệu đồng do hành vi lấn chiếm đất rừng sản xuất tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của UBND tỉnh, các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản và quy định của nhà nước có liên quan. Hiện chúng tôi đã nộp số tiền vi phạm vào kho bạc nhà nước", đại diện công ty nói.

Trước đó, báo Dân trí đã phản ánh về tình trạng vi phạm nghiêm trọng tại 2 mỏ đất trên địa bàn xã Diễn Lợi của Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc, gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương.

Hành vi khai thác lấn chiếm đất rừng sản xuất Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt gần 300 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Mặc dù đã bị kiểm tra và xử lý, 2 công ty này vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục.

Trước đó, ngày 30/7, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại 2 mỏ đất của 2 công ty này.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế mỏ, hồ sơ nghiệm thu và kiểm soát khai thác hàng ngày, không có hồ sơ giải phóng mặt bằng liên quan. Đặc biệt, 2 công ty đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ được cấp phép, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND huyện Diễn Châu kiểm tra, xử lý đối với 2 công ty này. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành văn bản về việc kiểm tra, xử lý sự việc báo Dân trí phản ánh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã chỉ rõ các vi phạm của chủ mỏ gồm: khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép, gây hư hỏng hạ tầng và ô nhiễm môi trường.

Toàn cảnh khu vực mỏ Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã có giải trình về vi phạm do cơ quan chức năng chỉ ra. Theo công ty này, diện tích vi phạm nằm trong quy hoạch mỏ đất san lấp được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép, nhưng vượt ra khỏi ranh giới thuê đất đợt 1.

Trong quá trình khai thác, vì lý do an toàn, các lái máy buộc phải tạo đường dẫn, tạo bãi bằng ở trên đỉnh để các xe tải, máy xúc và phương tiện lùi vào quay đầu an toàn. Thời điểm vi phạm là vào mùa mưa bão, để tránh sạt lở, đơn vị đã san gạt, cào bằng phần diện tích đỉnh đồi.

Về trách nhiệm thực hiện thủ tục thuê đất đợt 2, Công ty Cổ phần thiết bị Thiên Hoàng đã tiến hành bồi thường, giải phóng mặt bằng và nhận chuyển nhượng từ các hộ dân toàn bộ phần diện tích nằm trong quy hoạch còn lại của đợt 2. Hiện công ty đã hoàn thành ký trích lục thuê đất đợt 2 phần diện tích còn lại với Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Nghệ An.