Điểm tuần: Xét xử tài xế Lexus, cân rác tính tiền, ô tô làm loạn bãi biển

HLV thể hình quật ngã công an

Tối 31/5, Bùi Lam Anh (23 tuổi, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển xe máy tới khu vực xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thì bị thượng úy Lê Duy Khánh (Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an Hà Nội) yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Lam Anh không chấp hành, lao xe vượt qua tổ công tác. Đi qua khoảng 10m, Lam Anh dừng xe, đi bộ đến gần thượng úy Khánh để chửi bới rồi quật cán bộ này ngã xuống đường.

Theo luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), hành vi của Lam Anh đồng thời có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ và Cố ý gây thương tích (trường hợp thượng úy Khánh có thương tích). Tuy nhiên, theo nguyên tắc một hành vi có dấu hiệu của từ 2 tội danh trở lên thì chỉ xử lý về tội danh có khung hình phạt nặng hơn, trường hợp thượng úy Khánh xuất hiện thương tích ở mức dưới 11%, Lam Anh có thể bị xử lý về tội danh đang bị tạm giữ là Chống người thi hành công vụ.

Nếu thượng úy Khánh bị thương tích và ở mức trên 11%, cơ quan điều tra có thể chuyển tội danh đối với Lam Anh từ Chống người thi hành công vụ sang Cố ý gây thương tích theo khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.

Bùi Lam Anh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Xét xử tài xế Lexus hành hung shipper

Kết thúc phiên tòa ngày 5/6 xét xử bị cáo Tống Anh Tuấn (43 tuổi, tài xế Lexus) về tội Cố ý gây thương tích liên quan tới vụ việc hành hung nam shipper là anh L.X.H., Hội đồng xét xử TAND quận Tây Hồ (Hà Nội) thông báo quyết định đình chỉ vụ án do phía bị hại có đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án. Bị cáo Tuấn được trả tự do, còn bị hại được nhận số tiền bồi thường là 300 triệu đồng.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc đình chỉ vụ án được thực hiện như sau:

Đối với giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra khi thuộc trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155, Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự hoặc Đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm.

Đối với giai đoạn truy tố, VKS quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155, Điều 157 của Bộ luật này hoặc có căn cứ quy định tại Điều 16 hoặc Điều 29 hoặc khoản 2 Điều 91 của Bộ luật hình sự.

Đối với giai đoạn xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định đình chỉ vụ án nếu có một trong các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 155 hoặc các điểm 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 157 của Bộ luật này hoặc VKS rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa. Trường hợp vụ án có nhiều bị can, bị cáo mà căn cứ để đình chỉ vụ án không liên quan đến tất cả bị can, bị cáo thì có thể đình chỉ vụ án đối với từng bị can, bị cáo.

Đối với trường hợp trên, việc nam shipper xin rút yêu cầu khởi tố thuộc trường hợp quy định tại khoản 8, Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Khi đó, VKS có quyền quyết định không truy tố và ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc rút toàn bộ quyết định truy tố trước khi mở phiên tòa. Tùy thuộc các trường hợp xảy ra, quyền ra quyết định đình chỉ vụ án có thể thuộc về VKS hoặc thẩm phán chủ tọa phiên tòa.

Tài xế Tống Anh Tuấn tại phiên tòa ngày 5/6 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Ô tô bán tải "tung hoành" bãi biển Tuy Hòa

Chiều 31/5, ông Phạm Ngọc Cường (44 tuổi, ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lái ô tô bán tải chạy trên bãi biển TP Tuy Hòa, bấm còi inh ỏi gây náo loạn, hoang mang, lo sợ cho những người tắm biển. Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố ông Cường về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội), ông Cường biết rõ bãi tắm là nơi đông người, không được phép điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình lao xe vào, thậm chí bấm còi inh ỏi gây nguy hiểm, hoang mang, hoảng sợ cho người dân. Không những vậy, hành vi của ông Cường còn bị ghi lại và đăng tải lên mạng, gây bức xúc, phẫn nộ trong xã hội.

Đây là hành vi đã cản trở hoạt động bình thường của người dân tại bãi tắm, xảy ra tại nơi công cộng, có đông người đang thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, gây hoang mang, lo sợ, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cũng như tạo ra dư luận xấu trên không gian mạng. Bởi vậy, có cơ sở để cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự ông Cường về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ô tô do ông Cường điều khiển lao vào khu vực bãi tắm, gây hoảng sợ cho nhiều người (Ảnh cắt từ clip).

Xe máy "điên" tông gục 3 người đi đường

Trưa 31/5, một nam thanh niên điều khiển xe máy phóng nhanh trên đường Tuyên Quang, tới địa phận xã Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) thì bất ngờ tông trúng một người đàn ông đi bộ dưới lòng đường, khiến nạn nhân bị hất văng, lộn ngược rồi rơi xuống đất còn phương tiện đổ ra đường, tiếp tục tông gục thêm 2 người đi phía trước.

Bình luận về vụ việc, chủ tài khoản Body NO viết: "Thứ nhất, cần xử thật nặng thanh niên chạy xe máy. Thứ hai, cần dẹp bỏ nạn lấn chiếm vỉa hè. Khu tôi sống không có vỉa hè, các hộ dân bày bàn ghế chiếm hết vỉa hè để kinh doanh, thậm chí bảng biển hiệu để lòng đường, khiến cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm".

"Trước tiên là lỗi xe máy, thiếu quan sát và không làm chủ tốc độ. Tiếp đó là người đi bộ khi họ đi dưới lòng lề đường, trên phần đường của xe máy. Từ câu chuyện trên, cần đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý đô thị. Tại sao lại để người dân lấn chiếm hết vỉa hè dành cho người đi bộ như trên?", bạn đọc Hiền Phạm bình luận.

Theo luật sư Hoàng Trọng Giáp, đây là tình huống hết sức nguy hiểm khi xe máy lao tới với tốc độ rất cao, hất tung người đàn ông áo đen lên trời, lộn nhào rồi rơi xuống đất. May mắn cho lái xe máy khi vụ việc không gây thiệt hại về người bởi nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng, người này thậm chí có thể bị xử lý hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về việc người đi bộ đi dưới lòng đường, đây là lỗi hành chính và có thể bị xử phạt, song không phải căn cứ để miễn trừ trách nhiệm đối với người đi xe máy nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng bởi người tham gia giao thông phải có trách nhiệm quan sát, làm chủ tốc độ, đảm bảo có thể xử lý các tình huống trên đường. Trách nhiệm chỉ được miễn trừ nếu rơi vào tình huống bất khả kháng hoặc lỗi hoàn toàn thuộc về nạn nhân

Khoảnh khắc xe máy "hạ gục" 3 người đi đường (Ảnh cắt từ clip).

Cân rác tính tiền tại TPHCM

Theo Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND của UBND TPHCM, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ, hộ gia đình và cá nhân sẽ phải chi trả chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt dựa trên khối lượng hoặc thể tích rác thải phát sinh hàng tháng. Tuy nhiên, quyết định trên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân.

Bày tỏ sự quan ngại, anh Nguyễn Văn Tài nêu vấn đề: "Bạn tin rằng chỉ vài hôm nữa, rác thải sẽ bị vứt đầy đường không? Tính phí cân rác như vậy, những người không có tiền sẽ gói lại và vứt trộm ra đường vào những thời điểm không ai có thể theo dõi, giám sát".

Có chung sự lo lắng, độc giả Phạm Ngọc Anh bình luận: "Nhà mình thường xuyên bị người khác đem rác vứt vào thùng của nhà vào đêm khuya, đặc biệt một số người chở cả đống rác vứt phía sau nhà vì sau nhà là ruộng và đất trống. Vậy khi đó cân rác và tính tiền như thế nào?".

Độc giả Bùi Như Tuân gợi ý: "Đơn vị thu gom rác có thể phát cho người dân các túi đựng rác theo loại 3, 5 hay 10 kg. Hàng ngày, người dân đựng rác trong các túi đó bỏ vào xe rác, người thu gom chỉ thu rác đựng trong túi mà công ty giao, không cần phải đi cân. Mọi thứ cũng chỉ mang tính tương đối, không thể chính xác tuyệt đối được".