Chạy trời không khỏi... lịch cắt điện

Đi thật xa để rồi... chỉ muốn trở về thật nhanh

Nền nhiệt những ngày hè ở Hà Nội vẫn đang ở mức cao khiến lượng điện tiêu thụ tăng vọt, thay vì cắt điện luân phiên thì nhiều nơi đã bị cắt điện đột ngột do quá tải. Cũng chính vì điều này mà nhiều gia đình đã bị đảo lộn sinh hoạt, chỉ biết ngậm ngùi đọc thơ Xuân Diệu: "Tôi muốn tắt nắng đi"!

Nhiều người chọn cách trốn nóng, vạ vật qua ngày ở các trung tâm thương mại (Ảnh: FB).

Gia đình chị Hương Giang (Thanh Xuân, Hà Nội) theo dõi lịch cắt điện luân phiên thì thấy ngày cuối tuần đến lượt chỗ mình bị cắt. Sau khi tính toán, cộng với việc các con đang được nghỉ hè nên chị đã lên kế hoạch cho cả gia đình đi Bãi Cháy, Quảng Ninh để đổi gió.

"Sáng sớm cả nhà rục rịch lên xe để đi, hi vọng tránh nóng thành công, nhưng không, đến nơi được 30 phút thì homestay mất điện. Chờ mãi không thấy có điện nên cả nhà lại ra ngoài tìm quán ăn, quán cà phê có máy phát để tránh nóng cho đến tận tối mới về homestay.

Vậy mà vẫn không thoát, chỉ trong có 2 tiếng buổi tối mà mất điện những 3 lần, sau đó mất hẳn đến 5h sáng khiến chuyến du lịch thành chuyến cả nhà "tắm khô". Tưởng đi xa tránh nắng, nóng nhưng quả thật chỉ muốn về nhà luôn cho rồi", chị Giang kể lại.

Khác với chị Giang, gia đình chị Minh Thư (Hà Đông) cẩn thận hơn. Để giúp cả nhà tránh nóng về quê được an toàn, trước khi lên đường chị gọi điện hỏi bố mẹ xem ở nhà có điện không. Sau khi mọi thứ đều ổn thỏa thì cả nhà chị đã dắt tay nhau về quê trốn nóng.

Thế nhưng, vừa mới đặt chân về nhà, chưa ráo mồ hôi thì bất ngờ cả thôn bị cắt điện. Cả nhà chị nhìn nhau mặt tiu nghỉu. Đợi mãi đến chiều không thấy có điện, gia đình chị lại dắt díu nhau vào nhà nghỉ vì nhà có hai con nhỏ.

Nhiều gia đình có điều kiện đã lên kế hoạch cho những chuyến đi xa, thế nhưng, lịch cắt điện có lẽ đã không có ngoại lệ, không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

Đảo lộn sinh hoạt vì mất điện

Mất điện, câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều gia đình dù sống ở chung cư hay sống dưới mặt đất đều cảm thấy ám ảnh mỗi khi đến lượt cắt điện.

Giữa trưa nắng đỉnh điểm, trường mầm non Hoa Mai (Vạn Phúc, Hà Đông) bị mất điện đột ngột khiến cả cô giáo và phụ huynh loay hoay (Ảnh: Bảo Khang).

Đang ngồi làm việc ở công ty, chị Ngọc Minh (Vạn Phúc, Hà Đông) nhận được tin nhắn của cô giáo về đón con vì trường mẫu giáo bị cắt điện không báo trước. Giữa trưa nắng, chị phóng như bay về đón con bởi không nhờ được ai.

"Về nhà, chỗ chung cư cũng bị cắt điện. Các thiết bị để đun nấu thì đều sử dụng bằng điện. Nghĩ một hồi, chẳng biết đi đâu, hai mẹ con đành vác nhau ra trung tâm thương mại để vừa ăn uống, vừa tránh nóng. Tưởng mất điện thì tiền điện giảm, ai ngờ tiền ăn tăng gấp đôi gấp ba", chị Minh ngán ngẩm chia sẻ.

"Chưa dừng lại ở đó, tối muộn, chồng chị về kiểm tra bể cá, thấy cá thoi thóp chết gần hết, cả hai vợ chồng mếu máo nhìn nhau, vậy là đi tong cái bể cá hơn chục triệu", chị Minh cho biết thêm.

Khác với chị Minh, gia đình anh Lê Đức (Hoài Đức, Hà Nội) không ở chung cư, việc mất điện khiến nhà anh không bơm được nước, không đủ nước sinh hoạt nên phải tạm thời mua bình nước để nấu ăn.

"Có những hôm nóng quá, mất điện trong thời gian dài, gia đình đành phải xách nồi cơm điện đến nhà người quen cắm nhờ, tiện cho quả trứng hoặc miếng thịt vào hấp là xong bữa. Rau chẳng dám ăn vì không có nước rửa, đành bổ sung quả dưa chuột vào thực đơn cho có chất xơ", anh Đức kể lại.

Mất điện liên tục, nhiều gia đình có điều kiện đã chọn cách ra nhà nghỉ, và đi hàng quán để ăn. Tuy nhiên đối với những gia đình thu nhập ở mức trung bình, thì việc ra trung tâm thương mại để ăn uống tránh nóng cũng đã vô cùng tốn kém.

Nhiều người đã chọn phương án đi ngủ nhờ nhà họ hàng, người lại chọn tăng ca, tranh thủ trực đêm để mang con lên cơ quan tránh nóng.

Muôn kiểu tránh nóng từ truyền thống đến mới lạ được thực hiện. Nhiều người sau khi đi tham khảo trên các diễn đàn mạng xã hội đã tìm đến phương án mua các thiết bị tích điện, hoặc mua máy phát điện. Tuy nhiên, những cách trên cũng chỉ là tạm thời bởi thiết bị tích điện thì chỉ có thể dùng trong thời gian ngắn, còn máy phát điện thì lại khó đặt tại nhà ở chung cư, hoặc tốn kém tiền xăng dầu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, tháng 6 năm nay nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với những năm trước. Năm nay, lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ cũng ít hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%.

Điều này cho thấy, người dân dù già hay trẻ, cần chuẩn bị một "tinh thần thép" và những kế hoạch hoàn hảo để mùa hè năm nay không trở thành nỗi ám ảnh mỗi khi bị cắt điện.