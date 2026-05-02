Cây cầu sắt xuống cấp, bị cấm lưu thông chờ tháo dỡ ở Ninh Bình

Cây cầu sắt lâu năm đã xuống cấp nghiêm trọng

Cầu sắt bắc qua kênh Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình đã có từ lâu đời và là lối đi quen thuộc của người dân 2 bên bờ kênh. Ban đầu, cây cầu sắt này là cây cầu nhỏ, đến năm 2004, một cầu giàn thép đã qua sử dụng (không có hồ sơ thiết kế) được đưa về lắp đặt nhằm phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân.

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại cũng như các phương tiện lưu thông dưới lòng kênh.

Theo người dân cho biết, hệ thống giàn chủ của cầu sắt này đã xuất hiện nhiều vị trí rỉ sét, đứt gãy; các thanh liên kết bị xô lệch. Nhiều thanh liên kết phía dưới giàn cầu đã bị mất, số còn lại đều trong tình trạng rỉ sét nghiêm trọng.

Các khớp nối giữa thanh giằng và hệ thống giàn chủ đã bị rỉ mọt, gần như không còn khả năng liên kết, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy kết cấu, gây mất an toàn cho người qua lại.

Để đảm bảo an toàn, cảnh báo nguy hiểm đến người dân, chính quyền địa phương đã hàn 2 hàng rào chắn ở 2 đầu cầu và có gắn biển "Nghiêm cấm trèo leo, đi lại trên cầu". Nhưng bất chấp nguy hiểm, một số người vẫn cố vượt rào chắn để đi qua cầu sắt vì quãng đường đi vòng khá xa.

Bà Trần Thị Nhung, xóm 6, xã Nghĩa Sơn cho hay: “Hàng ngày người dân hai bên cầu vẫn phải qua lại để đi làm và sinh hoạt. Những người có xe máy, ô tô có thể đi vòng qua cây cầu trên tuyến đường tỉnh 490C, nhưng với người cao tuổi không có phương tiện đi lại thì vẫn phải đi tắt qua cây cầu này. Biết là nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn phải đi”.

Tháng 10/2022, UBND xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cũ đã lắp biển báo hạn chế phương tiện hoạt động trên cầu, làm thanh chắn ngang 2 bên đầu cầu để cấm các phương tiện trọng tải lớn và đổ các trụ cột trước 2 đầu cầu để giảm thiểu lượng xe máy, xe đạp lưu thông qua cầu.

Tuy nhiên, tình trạng cây cầu vẫn tiếp tục xuống cấp, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải thủy trên kênh Quần Liêu, tháng 11/2022, UBND xã Nghĩa Sơn cũ đã ban hành thông báo dừng hoạt động đi lại qua cầu sắt giữa làng Quần Liêu.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn cho biết, năm 2025, trên cơ sở tiếp thu nguyện vọng của người dân, UBND xã đã báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án xử lý, gửi UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Xây dựng.

“Sau khi nhận được văn bản của Sở Xây dựng, địa phương sẽ thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị của cây cầu và sự an toàn của cầu, sau khi nhận được các đánh giá khách quan, địa phương sẽ lên phương án tháo dỡ cầu để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện qua lại dưới lòng kênh”, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Sơn nói.