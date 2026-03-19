Người dân lo sợ khi đi qua 2 cây cầu 50 năm tuổi xuống cấp ở Hưng Yên

Hai cây cầu xuống cấp “gồng” mình gánh giao thông

Theo báo cáo của UBND xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên, xã này hiện có hai cây cầu dân sinh bắc qua sông Phong Lẫm gồm cầu Quân Động (thôn 1 Đồng Hòa) và cầu Đồng Ngoài (thôn 3 Phong Lẫm). Hai cây cầu được xây dựng từ khoảng năm 1975-1976, dài khoảng 25m, rộng gần 2,5m.

Cây cầu Quân Động xuống cấp nghiêm trọng nhưng hàng ngày vẫn gánh hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại (Ảnh: Minh Tuyến).

Kết cấu cầu gồm mố bê tông cốt thép, dầm bê tông kết hợp gỗ và mặt cầu bằng các tấm đan bê tông. Sau hơn 50 năm khai thác, nhiều hạng mục của cả hai cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Tại cầu Quân Động, nhiều vị trí trụ và dầm cầu bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép hoen gỉ. Nhiều tấm đan mặt cầu đã gãy, sụt lún, thậm chí có tấm rơi xuống sông. Toàn bộ mặt cầu bị nghiêng lệch khoảng 20cm về một phía, lan can gần như gãy đổ hoàn toàn, khiến việc đi lại của người dân trở nên nguy hiểm.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cầu Đồng Ngoài. Các trụ cầu bong tróc, mặt cầu vỡ lở, mố cầu bị sạt lở. Việc lưu thông qua cầu, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Cây cầu Đồng Ngoài cũng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều dầm, trụ bị bong tróc bê tông, lộ cốt thép hoen gỉ (Ảnh: Minh Tuyến).

Mặc dù 2 cây cầu này đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng đây là tuyến đường kết nối chính phục vụ sản xuất nông nghiệp, của nhiều thôn trong xã nên mỗi ngày vẫn có hàng trăm lượt người và phương tiện qua lại.

Dân bất an

Chị Đặng Thị Thụ, ở thôn 3 Đồng Hòa, xã Nam Thụy Anh cho biết, dù biết cầu đã xuống cấp nguy hiểm nhưng người dân vẫn buộc phải đi qua mỗi ngày.

“Mỗi khi vào vụ cấy, gặt, không chỉ xe máy mà cả máy cấy, máy gặt, máy cày cũng phải đi qua vì không còn con đường nào khác. Mỗi lần có phương tiện chạy qua, cầu rung lắc bần bật, nhiều mảng bê tông rơi xuống sông khiến ai cũng lo sợ”, chị Thụ nói.

Còn ông Đoàn Ngọc Thìn, ở thôn 3 Phong Lẫm, người sống gần cầu Đồng Ngoài, cho biết cây cầu được xây dựng từ trước năm 1975, ban đầu bằng gỗ, sau đó mới được làm lại bằng bê tông. Theo ông Thìn, trong nhiều năm qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn tại đây.

“Đã có người chở thóc lên cầu gặp ổ gà cả xe lẫn hàng rơi xuống sông. Có người đi xe máy tránh nhau cũng bị ngã. Bản thân tôi từng phải lội xuống sông vớt ba người cùng chiếc xe máy lên bờ”, ông Thìn kể.

Ông Vũ Thế Tụy, Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Thụy Anh, cho biết hai cây cầu được xây dựng từ năm 1975-1976, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng và có nguy cơ đổ sập.

Cầu xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập chính quyền địa phương đã phải đặt cảnh báo (Ảnh: Minh Tuyến).

Đặc biệt sau ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) vào tháng 7/2025, mưa lớn và nước sông dâng cao khiến mố cầu và bờ sông tiếp tục bị sạt lở, làm tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chính quyền xã đã cắm biển cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại. Tuy nhiên do đây là tuyến đường huyết mạch phục vụ sản xuất nên nhiều người dân vẫn phải đi qua, đặc biệt vào mùa vụ.

Trước nguy cơ mất an toàn, UBND xã Nam Thụy Anh đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây dựng mới hai cây cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Trong khi chờ nguồn vốn đầu tư, hai cây cầu cũ vẫn ngày ngày “oằn mình” gánh hàng trăm lượt người qua lại, khiến người dân địa phương luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo sợ xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.