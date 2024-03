Cảnh sát hình sự xử lý nhóm "cò mồi" đổi bằng lái xe tại Sở GTVT Hà Nội

Ngày 21/2, báo Dân trí có bài viết "Xếp hàng rồng rắn chờ đổi giấy phép lái xe ở Hà Nội", phản ánh việc người dân phải xếp hàng dài chờ đến lượt thực hiện các thủ tục đổi Giấy phép lái xe (GPLX) tại Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Sở Giao thông vận tải Hà Nội ở số 16 Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Sau đó, Dân trí tiếp tục có bài viết "Thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Hà Nội: Bình mới rượu cũ, nuôi béo "cò"?" , ghi nhận ý kiến, phản ánh của độc giả về việc làm thủ tục cấp đổi GPLX. Trong đó, độc giả Quang Phạm chia sẻ về trải nghiệm không mấy dễ chịu của bản thân: "Cò kiếm hơn 500.000 đồng/người. Sáng tôi đến sớm hơn 6h để xếp hàng nhưng đã có 1 dãy ghế và gạch như thời bao cấp. Khoảng 7h, mỗi ghế sẽ chèn khoảng 2-3 người vào. Cám cảnh!".

Sau khi bài viết được đăng tải, ngay trong chiều 22/2, Ban chỉ huy Công an phường Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành rà soát, xác minh thông tin, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát địa bàn, phân loại xử lý những trường hợp khả nghi.

Sau bài phản ánh ý kiến độc giả báo Dân trí, lực lượng chức năng đã tạm giữ để xử lý 9 đối tượng "cò mồi" chèo kéo người dân làm dịch vụ đổi bằng siêu tốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp Phòng Quản lý phương tiện giao thông để tiến hành xác minh, đề xuất lắp đặt camera xung quanh khu vực tiếp dân và ngoài cổng hành chính, bố trí người tiếp dân, lập danh sách và hướng dẫn xếp chỗ cho người dân đến đổi bằng lái xe, dán thông báo ngoài cổng để người dân biết về các thủ tục hành chính. Đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại Phòng ở địa chỉ 16 Cao Bá Quát, Công an phường Điện Biên đề nghị lãnh đạo Sở GTVT quán triệt, tổ chức ký cam kết về việc chấp hành quy định của pháp luật.

Sau gần 2 tuần triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/3, Công an phường Điện Biên đã làm rõ và đưa về trụ sở làm việc 2 trường hợp hoạt động "cò mồi" là N.H.L. (SN: 1980, ở TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và T.N.A. (SN: 1987, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Tại trụ sở công an, 2 người này thừa nhận hành vi của mình.

Trong đó, N.H.L. dù không có chức vụ, quyền hạn nhưng đã tự nhận mình là cán bộ Sở GTVT để chèo kéo người dân "làm dịch vụ đổi bằng siêu tốc" nhằm thu lợi cho cá nhân.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, quanh khu vực Phòng Quản lý phương tiện giao thông, Sở GTVT HN không còn tình trạng xếp ghế và gạch để giữ chỗ.

Căn cứ kết quả làm việc, Công an phường Điện Biên tham mưu, đề xuất Công an quận Ba Đình xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên về hành vi Vi phạm quy định về trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt 300.000-500.000 đồng.

Tới ngày 8/3, Công an phường Điện Biên phối hợp Công an quận Ba Đình và Công an TP Hà Nội tạm giữ thêm 7 người có biểu hiện nghi vấn hoạt động "cò mồi". Những trường hợp này đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, những người tới làm thủ tục đổi GPLX phần lớn làm nghề lái xe hoặc là lao động phổ thông; thiếu hiểu biết về các thủ tục hành chính; hạn chế về kiến thức, kỹ năng tin học, kỹ năng sử dụng các phương tiện điện tử để thao tác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Với tâm lý không muốn xếp hàng, muốn làm nhanh thủ tục, không phải chờ đợi và lấy bằng ngay vì nhiều lý do, không ít người phát sinh nhu cầu "làm dịch vụ", tạo điều kiện cho các trường hợp "cò mồi" được hoạt động.

Theo lãnh đạo Công an phường Điện Biên, các đối tượng cò mồi chủ yếu nhắm vào người dân lao động không biết và ngại va chạm các thủ tục hành chính để tiếp xúc, làm quen và mời chào "làm dịch vụ". Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để quản lý, giải quyết tình trạng "cò mồi" và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Hoàng Linh