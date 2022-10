Cả trăm người gặp rắc rối vì chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất

Người dân bức xúc vì bị chủ đầu tư... lừa dối

Nhiều nhà đầu tư đã đến báo Dân trí để phản ánh về việc chủ đầu tư dự án Bella Vista chậm bàn giao sổ (Ảnh: M.Đ).

Trong đơn gửi đến báo Dân trí, nhiều nhà đầu tư tại dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia, Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt (tên thương mại Bella Vista, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) tỏ ra bức xúc vì bị chủ đầu tư lừa dối.

Theo người dân, dự án Bella Vista (do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư, Trần Anh Group là đơn vị triển khai, phân phối dự án) được đưa vào kinh doanh, mở bán cho nhà đầu tư từ giữa năm 2016. Theo thỏa thuận, sau khi thanh toán 95% giá trị lô đất, nhà đầu tư sẽ được cấp sổ hồng.

Tuy vậy, khi các nhà đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư lại liên tục "ngó lơ".

"Do không có sổ, chúng tôi không dám xây nhà. Giờ ai cũng khó khăn, cần có sổ để đi vay tiền trả nợ", ông N.T.V., kể lại và cho biết mọi người lên gặp chủ đầu tư để hỏi về tiến độ giao sổ đã bị một số người lạ mặt vây đánh.

Cùng tâm trạng, ông L.V.T. nói: "Tôi đi dạy học 31 năm, tiết kiệm được một khoản tiền để mua đất xây nhà cho ba mẹ dưỡng già. Tuy vậy, từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư chưa giao sổ nên tôi chưa thể xây nhà. Khi đến Văn phòng công ty Trần Anh để đòi sổ thì bị đánh gãy tay, chấn thương đầu".

Ông L. bức xúc vì bị đánh gãy tay, chấn thương đầu khi đi đòi sổ đất (Ảnh: M.Đ).

"Đã 6 năm qua, chủ đầu tư liên tục hứa hẹn. Chúng tôi đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng tỉnh Long An nhưng không được giải quyết", bà T.T.T., chia sẻ.

Theo người dân, những năm qua, cả trăm khách hàng đã nhiều lần yêu cầu lãnh đạo Trần Anh Group (đơn vị triển khai, phân phối dự án Bella Vista) đối thoại về việc chậm trễ ra sổ đỏ. Doanh nghiệp này liên tục hứa hẹn rồi thất hẹn khiến người dân càng bức xúc hơn. Đến nay, doanh nghiệp này vẫn chưa chốt thời gian giao sổ cho người dân.

Phóng viên Dân trí đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Trần Anh Group nhưng đại diện doanh nghiệp này khất lần. Phía Trần Anh Group cho biết, dự án đang bị vướng một số thủ tục nên chưa thể bàn giao sổ cho người dân.

Chủ đầu tư "lần khất" nộp thuế đất

Các nhà đầu tư đã nhiều lần căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Ảnh: M.Đ).

Phản hồi thông tin trên với phóng viên Dân trí, UBND tỉnh Long An cho biết, ngày 11/10/2016, Thủ tướng có văn bản về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp tỉnh Long An đến năm 2020, trong đó Khu công nghiệp Đức Hòa III - Hồng Đạt giảm từ 99,4 ha xuống còn 29,4 ha (giảm 70 ha).

Ngày 25/11/2016, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư với 70 ha (tại phần diện tích giảm từ khu công nghiệp nêu trên) tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Ngày 9/5/2018, UBND huyện Đức Hòa ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An làm chủ đầu tư tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 580.715 m2. Trong đó. 578.408 m2 chuyển mục đích từ đất khu công nghiệp sang đất ở (trong đó giao có thu tiền diện tích 247.663 m2, giao không thu tiền diện tích 330.745 m2). Diện tích 2.306 m2 để thuê đất (chuyển mục đích từ đất khu công nghiệp sang đất thương mại, dịch vụ), thời hạn thuê còn lại là 48 năm 1 tháng 9 ngày.

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt đơn giá đất để Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng đơn vị này không đồng ý.

UBND tỉnh đã nhiều lần làm việc và thông báo cho Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An việc xác định giá đất để công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại công ty vẫn không đồng ý và tiếp tục kiến nghị xem xét lại đơn giá đất để công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Do Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Hồng Đạt - Long An để làm cơ sở tách thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Theo UBND tỉnh Long An, không chỉ dự án Bella Vista, trên địa bàn huyện Đức Hòa còn có dự án West Lakes Golf & Villas (của Trần Anh Group) tọa lạc tại xã Tân Mỹ cũng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên chưa có cơ sở để giải quyết thủ tục tách thửa đất.