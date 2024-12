Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiện

Bộ Công an cho biết, hiện nay, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng các đối tượng lạ mặt liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh giải khát, tạp hóa… tặng các vật dụng, như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu… có in các logo, như okvip, shbet, 789 bet, jun88, f8bet, h188, mb66, 78 win, ok9…

Khi tìm kiếm thông tin các logo này trên Internet và các nền tảng mạng xã hội, đa số các kết quả tìm kiếm đều điều hướng đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược. Đây chính là hoạt động quảng cáo trá hình, lôi kéo người chơi cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Dòng chữ quảng cáo cờ bạc trá hình in trên các vật dụng mà nhiều nhà hàng, quán ăn ở Huế được tặng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng một số người liên hệ với các tổ chức chính trị, chính quyền ở địa phương để tổ chức các hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội. Trong các sự kiện này, họ sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược để thực hiện các hoạt động, như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.

Quá trình tổ chức các hoạt động, nhóm người này ghi hình, chụp ảnh và sau đó đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, như Facebook, Youtube... nhằm quảng bá hình ảnh, tạo uy tín và thu hút người tham gia vào các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc, cá cược.

Hành vi quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc được hiểu là hoạt động sử dụng các phương tiện giới thiệu về dịch vụ, nhằm khuyến khích người chơi tham gia đặt cược, đánh bạc trên các website, ứng dụng đánh bạc. Các chiến dịch quảng cáo này thường sử dụng các hình ảnh, video hấp dẫn và các khuyến mãi đặc biệt để thu hút người khác tham gia.

Một người dân được tặng áo có chứa logo liên quan đến trang mạng đánh bạc (Ảnh: A Núi).

Quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc là vi phạm pháp luật

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính: tại khoản 1 Điều 7 Luật Quảng cáo quy định "Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo" là "Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật", trong đó có hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trái phép trên không gian mạng, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo với mức xử phạt từ 70 - 100 triệu đồng;

Ngoài ra, việc quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bị xử phạt theo Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng;

Trong trường hợp nếu thuộc các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 322 BLHS 2015, hành vi quảng cáo cho các nhà cái đánh bạc được coi là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, và sẽ bị xử phạt theo khung hình phạt tù từ 05- 10 năm.

Thời gian vừa qua, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Kế hoạch của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về chủ động phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet; triển khai xây dựng hệ thống trao đổi thông tin phối hợp tự động ngăn chặn với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet. Từ tháng 01/2024 đến nay đã ngăn chặn hơn 50.000 trang mạng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, quảng cáo cho các hoạt động cờ bạc trên không gian mạng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc trên không gian mạng nói chung và hành vi quảng cáo cho các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc nói riêng, Bộ Công an khuyến cáo:

Mỗi người dân hãy nhận thức đầy đủ các giá trị giải trí tốt đẹp của các môn thể thao, xổ số kiến thiết, xem thể thao, mua xổ số với tâm lý giải trí lành mạnh; không tham gia cá cược, mua số lô, số đề,... quảng bá cho hoạt động cá độ dưới mọi hình thức.

Các cấp chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng an ninh nơi cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự liên quan đến đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cùng người thân và những người xung quanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tổ chức cá cược, quảng cáo cho các hoạt động cá cược.

Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết.

Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.