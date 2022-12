Bài 10: Tạm hoãn cưỡng chế nhà máy nước đá "mọc" trên đất người khác

Bao giờ mới cưỡng chế?

Chiều 19/12, trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, cho biết, việc cưỡng chế thi hành bản án đối với ông Nguyễn Hồng Nhẫn để trả lại 230m2 đất cho gia đình ông Bùi Thiện Dân đã tạm hoãn.

Cùng ngày, PV Dân trí liên hệ với gia đình ông Bùi Thiện Dân để xác minh sự việc, ông Dân cho biết gia đình không hài lòng vì bản án chưa được thi hành sau nhiều năm chờ đợi. Gia đình ông Dân đặt câu hỏi đến bao giờ mới cưỡng chế, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Trà Cú vẫn chưa trả lời.

Thông báo tạm dừng cưỡng chế đối với nhà máy "mọc" lên đất ông Bùi Thiện Dân hơn một thập kỷ.

Theo thông báo tạm dừng cưỡng chế thi hành án do Chấp hành viên Phan Văn Vũ - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú ban hành vào sáng 19/12, lý do tạm dừng là do phát sinh một số vấn đề liên quan giữa Cơ quan Thi hành án dân sự với đơn vị được thuê tháo dỡ, di dời tài sản, công trình (liên quan nhà máy nước đá của ông Nhẫn), chưa thống nhất biện pháp giải quyết.

Đồng thời, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tháo dỡ, di dời tài sản, công trình, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú tạm dừng việc cưỡng chế trên cho đến khi có thông báo mới.

Sau nhiều năm chờ đợi bản án được thi hành nhưng đến nay gia đình ông Bùi Thiện Dân tiếp tục chờ đợi.

Trước đó, để thi hành bản án số 49/2018/DS-PT, ngày 29/3/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh; Quyết định thi hành án số 561/QĐ-CCTHADS, ngày 16/4/2018 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ngày 8/12/2022, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú ban hành những văn bản liên quan về việc cưỡng chế thi hành bản án đối với ông Nguyễn Hồng Nhẫn, bà Tăng Thị Hồng và 5 thành viên trong gia đình ông Nhẫn, trú tại Khóm 2, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Buộc ông Nhẫn chuyển giao quyền sử dụng 230m2 đất (thuộc thửa 1375, tờ bản đồ số 15, tại khóm 2, thị trấn Định An) cho ông Bùi Thiện Dân, trú tại Khóm 3, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Thời gian cưỡng chế sẽ bắt đầu từ 8h30, ngày 19/12/2022, dự kiến thời gian cưỡng chế kéo dài trong 6 ngày. Gia đình ông Nhẫn phải chịu chi phí cưỡng chế hơn 1,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến sáng 19/12, Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Trà Cú đã ra thông báo tạm dừng việc cưỡng chế 230m2 đất cho gia đình ông Dân sau hơn một thập kỷ theo đuổi nhiều phiên tòa, đòi lại diện tích 230m2 đất mà Nhà nước đã cấp cho ông Dân theo đúng quy định pháp luật.

Diễn biến vụ việc…

Như Dân trí đã thông tin, ông Bùi Thiện Dân có mảnh đất 551m2 (thị trấn Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh). Từ năm 2008 - 2009 bị vợ chồng ông Nguyễn Hồng Nhẫn (cùng địa phương với ông Dân) lấn chiếm 230m2 đất và xây công trình nhà máy sản xuất nước đá.

Ngày 22/10/2009, TAND huyện Trà Cú đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, buộc ông Nguyễn Hồng Nhẫn tháo dỡ toàn bộ nhà máy nước đá xây dựng trên phần đất ông Dân theo đúng hiện trạng ban đầu. Đến 2010, TAND tỉnh Trà Vinh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm cũng buộc ông Nhẫn tháo dỡ công trình trả lại 230m2 đất cho ông Dân.

Nhiều công trình nhà máy nước đá của ông Nguyễn Hồng Nhẫn xây dựng trên đất của ông Bùi Thiện Dân.

Tuy nhiên đến lúc thi hành án, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trà Cú không thể thi hành vì vợ ông Nhẫn là bà Tăng Thị Hồng Nghiệp có đơn phản ánh vì cho rằng bà cùng các thành viên trong gia đình là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan nhưng các cấp từ sơ thẩm đến phúc thẩm TAND tỉnh Trà Vinh đều không đề cập đến.

Ngày 15/11/2012, TAND tối cao quyết định kháng nghị bản án dân sự phúc thẩm của TAND tỉnh Trà Vinh. Đến 3/1/2013, Hội đồng Giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án TAND tối cao. Hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Trà Vinh về "tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn ông Bùi Thiện Dân và bị đơn ông Nguyễn Hồng Nhẫn. Đồng thời giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Trà Cú xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Phần công trình nhà máy nước đá của ông Nhẫn xây dựng trên đất của ông Dân với diện tích hơn 230m2 hơn một thập kỷ.

Sau đó, lần lượt năm 2017 và năm 2018, TAND huyện Trà Cú và TAND tỉnh Trà Vinh bổ sung những người liên quan và đưa vụ án ra xét xử lại. Kết quả hai phiên tòa (sơ thẩm, bản án số 15/2017/DS -ST, ngày 15/11/2017 của TAND huyện Trà Cú và bản án phúc thẩm số 49/2008/DS-PT, ngày 29/3/2018 của TAND tỉnh Trà Vinh) đều buộc ông Nhẫn tháo dỡ công trình, trả lại 230m2 đất và số tiền hơn 128 triệu đồng cho ông Dân.

Sau đó, Chi cục THADS huyện Trà Cú thực hiện các thủ tục thi hành bản án số 49 nhưng gia đình ông Nhẫn không tự nguyện thi hành án và kéo dài đến hôm nay, khiến gia đình ông Dân và dư luận bức xúc.