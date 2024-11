Andrea Aybar, Chi Dân có thể bị truy tố với khung hình phạt như thế nào?

Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người mẫu Andrea Aybar (tức An "Tây" hay Nguyễn Thị An), Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng Andrea còn bị khởi tố thêm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo công an, Andrea bị cáo buộc tàng trữ và tổ chức sử dụng chất cấm tại một căn hộ ở TP Thủ Đức cùng với Phương, còn Hiếu bị bắt giữ tại khu vực quận Tân Bình cùng một số người khác, cũng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Với tội danh trên, các bị can có thể bị xem xét khung hình phạt như thế nào theo quy định của pháp luật?

Người mẫu Andrea tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TPHCM).

Theo hướng dẫn tại Tiểu mục 6.1, mục 6, Phần II Thông tư liên tịch số 17/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-TANDTC-BTP ngày 24/12/2007 của Liên ngành Tư pháp Trung ương hướng dẫn áp dụng một số tội danh liên quan tới ma túy, tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được cấu thành từ các hành vi sau đây:

Thứ nhất, chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác;

Thứ hai, chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy.

Ngoài ra, người thực hiện một trong các hành vi như Đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; Cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép; Chuẩn bị địa điểm hay dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy... nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, thực hiện theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Về khung hình phạt, Theo Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015, người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù 2-7 năm.

Trường hợp thuộc các tình tiết định khung theo khoản 2 Điều này như phạm tội 2 lần trở lên; đối với 2 người trở lên; đối với người đang cai nghiện hay đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi... thì có thể bị áp dụng khung hình phạt 7-15 năm tù.

Trường hợp hành vi phạm tội với người dưới 13 tuổi, gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ 61% trở lên, làm chết người hay gây bệnh nguy hiểm cho từ 2 người trở lên, mức phạt có thể áp dụng là 15-20 năm tù.

Trường hợp hành vi làm chết 2 người trở lên hoặc gây tổn hại sức khỏe 2 người trở lên với tỷ lệ tổn thương của mỗi người ít nhất là 61%, khung hình phạt có thể áp dụng là 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Bị can Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và tang vật (Ảnh: Thuận Thiên).

Đối với tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép và lượng ma túy thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì có thể bị phạt tù 1-5 năm.

Trường hợp thuộc các tình tiết định khung tại khoản 2 như phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội hay lượng ma túy thuộc các trường hợp quy định tại khoản này, mức phạt có thể áp dụng là 5-10 năm tù.

Ngoài ra, trường hợp ma túy có số lượng lớn theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 249 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt có thể xem xét áp dụng lần lượt là 10-15 năm tù và 15-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Việc xác định khung hình phạt có thể truy tố đối với các bị can sẽ phụ thuộc vào nhiều tình tiết, tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra. Còn với những tài liệu hiện có, chưa thể khẳng định các bị can có thể bị áp dụng tình tiết định khung ra sao theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, về việc tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nếu trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử mà người phạm tội có từ 2 tình tiết giảm nhẹ trở lên quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 như tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải..., căn cứ Điều 54 Bộ luật Hình sự 2015, các bị can có thể được áp dụng khung hình phạt thấp hơn khung hình phạt bị truy tố.