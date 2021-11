Nóng: Bắt Phó Giám đốc ép nữ nhân viên quán karaoke vào khách sạn hiếp dâm

Dân trí Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và một người đàn ông khác vừa bị công an bắt giữ điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Anh Tuấn (40 tuổi) ngụ tỉnh Quảng Bình, Phó Giám đốc một công ty khoáng sản, vật liệu xây dựng tại Bình Thuận và Trương Đình Vinh (tức Vinh "Bò cạp", 32 tuổi) ngụ thị trấn Liên Hương, Tuy Phong - để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Lê Anh Tuấn đã bị cơ quan công an bắt tạm giam (Ảnh: Như Ý).

Công an huyện Tuy Phong đang mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật của 2 đối tượng trên.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Anh Tuấn là chủ mưu và Trương Đình Vinh là đồng phạm trong vụ khống chế, ép em T. (16 tuổi, nhân viên quán karaoke tại xã Bình Thạnh) lên xe ô tô, chở đến khách sạn ở thị trấn Liên Hương để hiếp dâm.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h chiều 31/10, Lê Anh Tuấn, Trương Đình Vinh, Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, quê Nghệ An), Nguyễn Văn Chiến (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) và một người tên Sơn (chưa rõ lai lịch) đi trên 2 ô tô bán tải đến một quán karaoke tại xã Bình Thạnh ăn nhậu.

Do T. là nhân viên phục vụ bưng bê trong quán, một người trong nhóm Tuấn đặt vấn đề "qua đêm" nhưng bị thiếu nữ này từ chối.

T. bị các đối tượng khống chế từ trong sân của quán Karaoke, ép lên xe bán tải (Ảnh: A.X).

Ngay sau đó, các đối tượng đã ngang nhiên khống chế, ép nữ nhân viên 16 tuổi lên xe bán tải. Dù nạn nhân cố gắng vùng ra, bỏ chạy trở lại sân quán karaoke nhưng vẫn bị nhiều thanh niên đuổi theo, nắm tay, ghì cổ, đẩy vào ô tô và chở đi.

Tại đây, Lê Anh Tuấn là người ép T. lên phòng và thực hiện hành vi cưỡng hiếp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy Phong khẩn trương vào cuộc, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai, đưa bị hại đi giám định đồng thời báo cáo sự việc cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo.

Kết quả giám định pháp y đối với T. cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xét hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của các đối tượng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ hành vi phạm tội, kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

"Tuyệt đối không để lọt tội phạm, việc xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm răn đe phòng ngừa chung", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẳng định.

