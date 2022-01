Vén màn bí mật về Tịnh Thất Bồng Lai trục lợi từ thiện, bóc lột trẻ em

Dân trí Khi 5 chú tiểu của Tịnh Thất Bồng Lai nổi tiếng từ gameshow truyền hình và mạng xã hội, dư luận đã râm ran về nơi này và sự thật đã dần hé lộ...

Giả làm nơi thờ tự, cơ sở tôn giáo để trục lợi

Cuối năm 2019, khi 5 chú tiểu của Tịnh Thất Bồng Lai gây ấn tượng cộng đồng tham dự các chương trình trò chơi truyền hình "Thách thức danh hài", Tịnh Thất Bồng Lai mới được biết đến. Ngay sau đó, họ đã lợi dụng mạng xã hội để tạo thanh thế, quảng bá hình ảnh, đưa phát ngôn và dùng mạng xã hội để phục vụ các lợi ích riêng.

Lần lượt nhiều nguồn tiền từ thiện đã đổ về nơi đây với mục đích giúp đỡ những chú tiểu, vốn được quảng bá là trẻ lang thang, cơ nhỡ, mồ côi được thành danh, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

5 em nhỏ, được xây dựng trở thành 5 chú tiểu, nổi tiếng từ chương trình trò chơi "Thách thức danh hài" thực tế không phải là trẻ mồ côi, lang thang mà ở với mẹ ruột trong Tịnh Thất Bồng Lai.

Sự thành công của những đứa trẻ khi tham gia các chương trình trò chơi truyền hình sau đó cũng giúp ông chủ của Tịnh Thất Bồng Lai của ông Lê Tùng Vân (sinh năm 1932) có thêm danh tiếng để phục vụ các hoạt động như kêu gọi từ thiện thông qua các livestream trên mạng xã hội.

Sau khi bị dư luận phản ứng, các cơ quan chức năng vào cuộc, năm 2020 Tịnh Thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ.

Dưới tác động của các trò chơi truyền hình, ông Tùng Vân cùng nhóm thân hữu lập các fanpage chia sẻ, tận dụng truyền thông mạng để nổi tiếng, kêu gọi hỗ trợ những chú tiểu, người được các đối tượng tại Tịnh Thất Bồng Lai giới thiệu là trẻ cơ nhỡ, được nuôi dưỡng từ nguồn tiền cá nhân, nhà tài trợ khắp bốn phương.

Một loạt các kênh Youtube, Tiktok, fanpage Facebook của Tịnh Thất Bồng Lai, sau này là Thiền Am bên bờ vũ trụ được người của ông Lê Tùng Vân lập ra nhằm tranh thủ sự ủng hộ của dư luận như: 5 chú tiểu - Thiền Am bên bờ vũ trụ, Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên - Thiền Am bên bờ vũ trụ, Hoàn Nguyên - Thiền Am bên bờ vũ trụ, Lê Thanh Huyền Trân Ofiical…

Đáng nói, trong kênh 5 chú Tiểu - Thiền Am bên bờ vũ trụ, 2 tài khoản ngân hàng dùng để huy động từ thiện được để ngay dưới phần giới thiệu kênh để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp giúp đỡ những chú tiểu nhí.

Sau này, khi bị cộng đồng mạng chỉ trích, các cơ quan chức năng, giáo hội khẳng định họ không phải là cơ sở thờ tự, cơ sở phật giáo, các tài khoản ngân hàng ở các kênh của Thiền Am bên bờ vụ trụ mới được rút đi.

Cơ quan công an tỉnh Long An vừa khởi tố nhiều tội danh đối với người trong Tịnh Thất Bồng Lai (nay là Thiền Am bên bờ vũ trụ) do ông Lê Tùng Vân đứng đầu.

Cụ thể, tháng 9/2021, cơ quan công an tỉnh Long An vào cuộc xác minh 5 đứa trẻ được gọi là chú tiểu nhí sống tại Tịnh Thất Bồng Lai với ông Lê Tùng Vân không phải là trẻ lang thang, cơ nhỡ mà vẫn đang sống cùng với mẹ ruột tại chính Tịnh Thất Bồng Lai. Công an tỉnh Long An cũng xác minh nhiều người trong Tịnh Thất Bồng Lai lập nhiều tài khoản ngân hàng riêng, các tài khoản này được dùng chủ yếu để đón nhận tài trợ.

Tháng 11/2021, sau thời gian xác minh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân làm chủ không phải là nơi thờ tự, cơ sở phật giáo.

Cơ quan chức năng sau đó đề nghị tỉnh Long An, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ các hành vi lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Nghi vấn con trai tự nhận hé lộ màn bí mật

Bức xúc trước việc từng bị đánh đập, anh Lê Thanh Minh Tùng, người khẳng định là con trai của ông Lê Tùng Vân (chủ Tịnh Thất Bồng Lai) đã lên tiếng về những thâm cung, bí sử của cha mình nhằm mục đích để dư luận thấy rõ.

Cụ thể, đầu tháng 11/2021, trong một livestream, Minh Tùng đã lên tiếng tố cáo ông Tùng Vân có hành vi đánh đập, ngược đãi trẻ em trong Tịnh Thất. Đồng thời, anh này cho rằng mình cũng là nạn nhân của bạo hành do ông Tùng Vân gây nên. Vì chịu không nổi, anh đã phải bỏ nhà ra đi.

"Mục đích việc livestream tố cáo ông Lê Tùng Vân vì ông này cướp tài sản, đánh đập, hành hạ trẻ em, trục lợi từ thiện, giả mồ côi, giả chùa", Lê Thanh Minh Tùng cho biết.

Đáng nói, Lê Thanh Minh Tùng còn cho biết đã sống ở Tịnh Thất nhiều năm nên tận mắt chứng kiến những mối quan hệ gia đình, thân tộc rất phức tạp của ông Lê Tùng Vân với các bà vợ.

Anh này cho rằng nhiều chú tiểu nhí tại Tịnh Thất là con đẻ của ông Lê Tùng Vân chứ không phải là trẻ mồ côi, cơ nhỡ như họ quảng bá.

Trong chia sẻ của mình, Lê Thanh Minh Tùng cho biết: "Tôi chứng kiến các bà mang bầu đẻ em bé, rồi vào bệnh viện thăm".

"Tôi chứng kiến các bà có bầu đi lại ở Tịnh Thất, rồi đi viện sinh. Tôi theo ông Tùng Vân vào đón các em về, rồi chứng kiến việc đặt tên cho các bé, bởi khi đặt tên cho các bé trong gia đình, ông Tùng Vân đều gọi cả nhà ra chứng kiến", Minh Tùng cho biết.

Về việc khẳng định con đẻ của ông Lê Tùng Vân, anh Lê Thanh Minh Tùng cho biết có giấy tờ chứng minh sống trong gia đình ông Lê Tùng Vân hơn 30 năm, quan hệ gia đình giữa ông Vân với mẹ anh Tùng đều được nhiều người biết.

Đồng thời, Lê Thanh Minh Tùng sẵn sàng ra làm xét ngiệm ADN xác nhận huyết thống với ông Tùng Vân với điều kiện ông này phải xét nghiệm cả với một số bé trong chùa.

Về thông tin quan hệ thân nhân giữa ông Tùng Vân với Minh Tùng, thông tin anh Minh Tùng tiết lộ trên báo chí, đại diện phía ông Lê Tùng Vân và Thiền Am bên bờ vũ trụ cho rằng đó là thông tin không đúng, muốn liên hệ luật sư để đưa Minh Tùng ra tòa.

An Linh (Tổng hợp)