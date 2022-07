Vay "nóng" xây nhà, công nhân khóc nghẹn vì lãi chồng lãi

"Ác mộng" nhà mới

Nhiều công nhân cho biết rất khó tiếp cận các gói vay tiêu dùng nên họ tìm đến "tín dụng đen" vì thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh.

Chị T.T.N.A (làm công nhân tại Long An) gần 10 năm với thu nhập hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Chồng chị làm phụ hồ, mỗi tháng thu nhập khoảng 6 triệu đồng. Năm 2021, do căn nhà cũ xuống cấp, dột nát, chị và chồng quyết định xây lại nhà. Chị cùng chồng đến ngân hàng chính sách vay nhưng chỉ được duyệt vay 20 triệu đồng.

"Đâm lao phải theo lao", chị A. tìm vay "nóng" bên ngoài 60 triệu để mua vật liệu xây dựng, trả góp trong vòng 4 năm với tổng số tiền cả gốc và lãi 100 triệu, mỗi tháng trả 5 triệu đồng. Số lãi suất này cao hơn khá nhiều với lãi suất chị vay ở ngân hàng chính sách. Tuy vậy, do không thể vay ở đâu được nên chị đành chấp nhận vay lãi cao để theo đuổi ước mơ có căn nhà mới khang trang.

Trừ đi số tiền trả góp hằng tháng, vợ chồng chị phải rất tiết kiệm mới có thể nuôi hai con ăn học và mua thuốc tháng cho bố chồng. Sau dịch, công việc của vợ chồng chị bị ảnh hưởng, thu nhập bấp bênh khiến số tiền trả hàng tháng như một gánh nặng đè nặng những ngày cuối tháng.

Nữ công nhân này cho biết, khi vay nóng, thủ tục rất đơn giản, chỉ cần chứng minh thư, không có hồ sơ vay vốn. Vì không cần giấy tờ phức tạp nên chị đã tặc lưỡi vay tiền. Hàng tháng chị trả góp thông qua số tài khoản ngân hàng.

Có tháng không đủ tiền trả góp thì báo lại, bị tính thêm tiền lãi. Cứ như vậy, lãi mẹ, đẻ lãi con. Thời gian qua, vợ chồng chị A. triền miên sống trong nợ nần, làm còng lưng vẫn không đủ trả tiền lãi vay nóng.

Không chỉ vợ chồng chị, nhiều công nhân khác cũng bị tình trạng này, có khi tiền lãi cao gấp mấy lần tiền vay.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn huyện Bến Lức (Long An) cho biết, tình trạng công nhân vay nóng bên ngoài vẫn còn nhiều. Theo tìm hiểu của cán bộ công đoàn thì thủ tục vay rất đơn giản, bằng chứng minh thư, liên lạc bằng điện thoại, sau đó ra cổng công ty ký giấy vay là tiền sẽ vào tài khoản.

Với trường hợp của nữ công nhân tên A. sau khi nắm tình hình và biết được câu chuyện vay nóng của chị, công đoàn cơ sở và công đoàn huyện đã họp bàn phương án hỗ trợ.

Theo ông Thành với số tiền vay 60 triệu đồng, sau 4 năm trả tròn 100 triệu là quá lớn so với lãi suất quy định hiện hành. Vì gia cảnh chị A. rất khó khăn nên công đoàn quyết định sẽ hỗ trợ chị làm hồ sơ vay ở Quỹ CEP (tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm). Theo đó, công đoàn sẽ giúp chị vay vốn ở CEP, rồi trả nợ hết cho bên vay nóng để chị không áp lực, chuyên tâm làm ăn.

Ông Thành cho biết thêm, từ năm 2020, công đoàn và doanh nghiệp có tổ chức triển khai truyền thông phòng tránh "tín dụng đen" ở công ty và khu nhà trọ, nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Những hậu quả khi vay tín dụng đen, người lao động không thể lường hết. Có trường hợp công nhân vay lãi nóng bên ngoài, sau đó không trả được, bên cho vay đã gọi cho cán bộ công đoàn, lúc đó họ mới biết.

"Tín dụng đen" hoạt động tinh vi

Nhiều công nhân do không thể trả lãi đúng hẹn nên "lãi mẹ đẻ lãi con", số tiền lãi lớn hơn gấp nhiều lần số tiền vay.

Thời gian qua, tại Long An, hoạt động của các đối tượng lợi dụng không gian mạng hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật nổi lên khá phức tạp. Nhất là hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay tín dụng đen với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó, trốn tránh sự phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là các hoạt động cho vay nặng lãi. Các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen". Thường xuyên rà soát, triệt xóa, các ổ, nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan "tín dụng đen" để có biện pháp đấu tranh, xử lý. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ, kinh doanh tài chính để kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Qua đó, công an đã phát hiện triệt xóa được 21 vụ, 79 đối tượng đánh bạc qua mạng Internet. Công an cũng điều tra làm rõ, khởi tố 2 vụ, 7 đối tượng, xử lý hành chính 16 vụ, 64 đối tượng, với số tiền 96 triệu đồng.

Theo Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công An tỉnh Long An, thời gian tới, công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật. Tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh mạnh với đường dây, ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động "tín dụng đen".

Công an tỉnh phối hợp các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Nhất là loại tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyên truyền về hậu quả và tác hại của việc vay vốn với lãi suất cao "tín dụng đen" để người dân nắm, phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Dương Thùy