Liên tiếp "nhập kho" các đối tượng cho vay tín dụng đen mức lãi "cắt cổ"

Ngày 25/4, Công an TP Ninh Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hải (SN 1971) trú phố Mía Đông, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Nguyễn Trọng Hải cho vay lãi nặng lên đến gần 600%/năm.

Theo hồ sơ điều tra, đối tượng Nguyễn Trọng Hải với chị P.T.M và chị V.T.M.P đều ở TP Ninh Bình có mối quan hệ quen biết xã hội. Do cần tiền để giải quyết công việc cá nhân và gia đình nên chị M. và chị P. đã hỏi vay tiền Hải.

Hải đã yêu cầu phải trả lãi suất từ 4.000 - 16.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương từ 146%/năm - 584%/năm) cao gấp nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật dân sự.

Tổng số tiền Nguyễn Trọng Hải thu lợi bất chính từ việc cho hai chị M. và P. vay là trên 115 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cũng đã bắt quả tang đối tượng Tạ Văn Hậu (SN 2002) trú xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thời điểm bị bắt giữ, Hậu vừa nhận 45 triệu đồng tiền lãi của chị M.T.L. (SN 1980), trú xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh.

Đối tượng Tạ Văn Hậu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Hậu khai, ngày 16/3/2021 cho P.T.D. (22 tuổi, con trai chị L.) vay số tiền 15.000.000 đồng, với mức lãi suất 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng với mức lãi suất 255,5 %/năm.

Khi cho D. vay tiền, Tạ Văn Hậu đã cắt luôn một tháng tiền lãi của 15 triệu đồng là 3.150.000 đồng và chỉ đưa cho D. số tiền 11.850.000 đồng. Đến tháng 1/2022, gia đình D. đã trả 15 triệu đồng tiền gốc nhưng chưa trả lãi.

Ngày 20/4, khi chị L. đang trả 45 triệu đồng tiền lãi cho Hậu thì Công an huyện Yên Khánh phát hiện, bắt quả tang.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.