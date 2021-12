Từ 1/1/2022, người nước ngoài tham gia BHXH đóng bao nhiêu tiền?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM vừa có thông báo gửi đến các đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH và người tham gia đóng BHXH trên địa bàn về việc điều chỉnh mức đóng BHXH tự nguyện và BHXH đối với lao động nước ngoài từ ngày 1/1/2022.

Theo đó, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất kể từ ngày 1/1/2022 là 330.000 đồng/tháng (cách tính bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn: 22% x 1,5 triệu đồng).

Con số 1,5 triệu đồng là mức chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025 theo Nghị quyết 07/2021. Cụ thể, quy định về hộ nghèo ở khu vực nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Tại khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số trở lên.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Từ 1/1/2022, mức hỗ trợ tiền đóng BHXH của nhà nước đối với người tham gia thuộc hộ nghèo tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng/tháng; hộ cận nghèo tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng/tháng và hỗ trợ cho người tham gia thuộc đối tượng khác tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng/tháng.

Cùng với đó, mức đóng BHXH cho người nước ngoài cũng được điều chỉnh căn cứ Nghị định 143/2018 và Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ.

Cụ thể, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài hàng tháng đóng tổng cộng 6,5% trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm cho người nước ngoài, cụ thể gồm: đóng 3% quỹ ốm đau, thai sản; 0,5% quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp và 3% quỹ bảo hiểm y tế.

Nhưng từ ngày 1/1/2022, hàng tháng, người lao động đóng bằng 8% và doanh nghiệp hàng tháng đóng bằng 14% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng và mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết 31/8/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tổng số người tham gia BHYT là 85,21 triệu người, giảm 0,53 triệu người so với năm 2019 và giảm 2,76 triệu người so với năm 2020 (tương ứng với 3,1%).

Trong đó, nhóm đối tượng do người sử dụng lao động và người lao động đóng giảm 1,36 triệu người (tương ứng với 9,7%); Nhóm do tổ chức BHXH đóng giảm 149 nghìn người (tương ứng với 4,2%);

Nhóm do ngân sách nhà nước đóng giảm 2,19 triệu người (tương ứng với 6,7%); Nhóm do ngân sách nhà nước hỗ trợ tăng 269 nghìn người (tương ứng với 1,5%); Nhóm tham gia theo Hộ gia đình tăng 622 nghìn người (tương ứng với 3,4%).

Ngành BHXH đảm bảo phát hành thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời cho người tham gia BHYT. Hàng năm, số thẻ BHYT cấp mới, cấp lại do mất, hỏng, thay đổi thông tin là: năm 2018 cấp 41 triệu thẻ; năm 2019 cấp 33,8 triệu thẻ; năm 2020 cấp 31,7 triệu thẻ. Đến năm 2020, tổng số người tham gia được cấp thẻ BHYT là 87,97 triệu người.