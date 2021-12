Hàng chục ngàn người rút sổ BHXH một lần

Dân trí Theo thống kê của BHXH An Giang, trong năm 2020 có đến 21.798 lao động rút sổ BHXH một lần, năm 2021, tính đến tháng 12 đã có 28.440 lao động rút sổ BHXH.

Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều người lao động thất nghiệp, nhiều người hồi hương cần tiền trang trải cuộc sống, muốn có ít vốn làm ăn nên đã quyết định rút sổ BHXH một lần.

Từ ngày 1/10, hàng trăm nghìn lao động ở TP HCM và các tỉnh Đông Nam bộ chạy xe máy về quê (Ảnh: Minh Anh)

Chị Ngô Thị G. - ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đang làm việc cho một công ty ở TPHCM cho biết, chỉ còn vài tháng nữa là chị có đủ 15 năm thời gian tham gia BHXH. Chị G. đang chuẩn bị thủ tục rút BHXH một lần để về quê, mở tiệm tạp hóa buôn bán sau 14-15 năm làm công nhân.

Còn anh Nguyễn Văn T. - huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết, do thời gian anh đi làm công nhận muộn nên thời gian đóng BHXH mới được hơn 10 năm nhưng anh đã 45 tuổi. Do đó, để đóng đủ 20 năm bảo hiểm để nhận lương hưu hàng tháng, thời gian còn quá dài. Trong khi đó, anh đang cần tiền lo cho cuộc sống, nhất là khi dịch Covid-19 xảy ra, anh phải nghỉ việc về quê tránh dịch. Đó là lý do anh quyết định rút bảo hiểm một lần.

Theo thống kê BHXH An Giang, trong năm 2020 và năm 2021, trên địa bàn tỉnh An Giang có tình trạng hàng chục nghìn người lao động rút sổ BHXH một lần.

Tính đến nay, riêng tỉnh An Giang đã đón khoảng 85.000 lao động hồi hương (Ảnh: Minh Anh)

Chia sẻ về nguyên nhân người lao động ồ ạt rút sổ BHXH một lần, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết, do dịch bệnh, người lao động phải nghỉ việc nhiều, tình hình kinh tế khó khăn, người lao động cần tiền để chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, tập quán của người miền Tây không có thói quen tích lũy để dưỡng già.

Ngoài ra, theo ông Tuấn, công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH chưa thật sự đến với người lao động. Một số lớn người lao động chưa biết tham gia thêm hình thức BHXH tự nguyện để bảo lưu, đóng bổ sung cho đủ thời gian tham BHXH để được hưởng chế độ lương hưu cho tuổi già.

Hơn nữa, chính sách giải quyết chế độ dài hạn hiện tại chưa xây dựng theo hướng đa tầng về mức đóng BHXH. Chế độ hưu trí quy định phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm và người hưởng lương hưu phải trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam nên người lao động thấy việc chờ đợi quá lâu khi mới tham gia bảo hiểm trên 10 năm và tuổi đời mới 30 - 50 tuổi.

Ông Đặng Hồng Tuấn - Giám đốc BHXH An Giang chia sẻ: "Người lao động ai cũng có quyền đóng bảo hiểm để hàng tháng nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT trọn đời. Vì vậy người lao động cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định rút BHXH một lần".

"Cách hữu hiệu nhất để có tuổi già an yên, không phụ thuộc vào con cháu là có nguồn tài chính ổn định hằng tháng. Muốn vậy, khi còn trẻ, người lao động hãy bảo lưu BHXH. Nếu ở thời điểm khó khăn không thể đóng tiếp BHXH theo hình thức bắt buộc, người lao động hãy tham gia BHXH tự nguyện để đủ điều kiện nhận lương hưu và được cấp thẻ BHYT, giúp chăm sóc sức khỏe khi về già. Đừng tự mình rời khỏi mạng lưới an sinh xã hội" - ông Tuấn khuyến cáo.

Nguyễn Hành