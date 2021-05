Trao 204 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật tỉnh Long An

Sáng 26/4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Long An, Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM và nhà tài trợ là Công ty 4 Oranges đã tiến hành trao tặng 204 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại Long An.

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Apirat Sugondhabhirom và ông Nguyễn Văn Út Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng xe lăn và quà cho người khuyết tật.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Long An Nguyễn Hồng Mai, Tổng lãnh sự Thái Lan tại TPHCM Apirat Sugondhabhirom...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết thời gian qua, Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan đã luôn đồng hành cùng Long An trong việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Long An có 34.161 người khuyết tật, trong đó khuyết tật về vận động có 16.443 người và 26.927 người cao tuổi trên 80 tuổi.

Những đối tượng này đi lại khó khăn, rất cần các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xe lăn, xe lắc và khung tập đi để có điều kiện tái hòa nhập cuộc sống và tự vươn lên trong cuộc sống.

"Đợt này, tỉnh Long An được Ngài Tổng Lãnh sự Hoàng gia Thái Lan và nhà tài trợ hỗ trợ 204 chiếc xe lăn, xe lắc với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đây là những hành động thiết thực nhằm chung tay hỗ trợ, chia sẻ giúp đỡ người khuyết tật, thương tật, người già đi lại khó khăn", ông Hòa chia sẻ.

Theo ông Hòa, sự hỗ trợ này giúp những người yếu thế có phương tiện đi lại, giúp cho việc sinh hoạt, làm việc được thuận lợi và có điều kiện cải thiện cuộc sống hàng ngày. Những hỗ trợ này sẽ giúp những người yếu thế xóa bỏ mặc cảm, có điều kiện thuận lợi hòa nhập cùng cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Theo ông Hòa, nhiều năm qua, Long An luôn tập trung huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ giúp đỡ những người khuyết tật, yếu thế thuận lợi trong sinh hoạt góp phần ổn định cuộc sống. Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ những người khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện nhà tài trợ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình an sinh xã hội của tỉnh. Do đảm bảo yêu cầu phòng ngừa Covid-19, buổi lễ chỉ có sự hiện diện của 20 người khuyết tật tới nhận 19 xe lăn và 01 xe lắc.

Với số xe lăn và xe lắc còn lại, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Long An được ủy quyền tổ chức trao đến tay người khuyết tật và đi lại khó khăn trong vòng 30 ngày sau đó.

Xuân Hinh - Phạm Nguyễn