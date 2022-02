Tình yêu thương kết nối từ những người mẹ đỡ đầu

Hơn 4.000 trẻ mồ côi, 800 em được nhận đỡ đầu

Từ ngày cất tiếng khóc chào đời bé Lê Nguyễn Kiên Cường (thôn 7, xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã không được may mắn như những đứa trẻ khác. Tháng 4/2021, mẹ của em không may mắc Covid-19 và đã qua đời khi đang mang thai em ở tháng thứ 7. Các bác sĩ tại TPHCM đã rất nỗ lực mới cứu được Kiên Cường do em sinh non trong điều kiện đặc biệt.

Cường và anh trai 5 tuổi Lê Khắc Tĩnh Toàn sau đó được bố đưa về quê nương nhờ bà nội. Thiếu hơi ấm của mẹ, hai anh em cũng xa luôn bố vì bố phải quay vào TPHCM tiếp tục mưu sinh. Nỗi bất hạnh của gia đình các em không dừng lại ở đó khi bà nội lại phát hiện bị ung thư tuyến giáp...

Trong lúc chới với giữa khó khăn, Kiên Cường và Tĩnh Toàn đã được Hội Phụ nữ huyện Thọ Xuân nhận đỡ đầu. Ngoài việc phân công người đến đỡ đần, chăm sóc các cháu, Hội đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị hỗ trợ mỗi tháng 500 nghìn đồng cho hai cháu đến năm 2025.

Bà Lê Thị Đức, bà nội hai bé chia sẻ: "Sự hỗ trợ kịp thời về vật chất và tinh thần đã giúp gia đình tôi vượt qua được thời điểm khó khăn; có thêm điểm tựa để chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nhỏ".

Sinh ra đã không biết bố là ai, mới đây, dịch Covid-19 còn cướp mất người mẹ yêu thương của cô bé Nguyễn Hoài Thu (14 tuổi, ở xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân).

Thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Miền Tây trên địa bàn huyện hỗ trợ ban đầu 15 triệu đồng để em ổn định cuộc sống và học tập trong môi trường mới.

Những đứa trẻ thiệt thòi vì thiếu bàn tay chăm sóc của bố, mẹ giờ đây có được những người mẹ mới đỡ đầu (Ảnh: CTV).

Lần đầu tiên sau ngày mẹ mất, Thu mới lại được cảm nhận cái ôm ấm áp từ những người mẹ mới. Em dần lấy lại được tinh thần sau những ngày chống chếnh, đau đớn vì mất mẹ.

Những đứa trẻ như Cường, Thu, Toàn chỉ là 3 trong số hàng trăm trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được nhận đỡ đầu.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 4.000 trẻ mồ côi, trong đó mới có 800 trẻ được nhận đỡ đầu.

"Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu"

Nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh, bà Nguyễn Thị Hồng Liên - Giám đốc Công ty cổ phần Dạ Lan chia sẻ: "Cho đi là còn mãi. Sự hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng phần nào động viên, giúp các con vượt qua thời điểm khó khăn nhất, dần ổn định cuộc sống".

Bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Nhằm chia sẻ mất mát với các em nhỏ mồ côi, đồng thời giảm bớt gánh nặng của những người thân trong gia đình các em, từ tháng 10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương".

Để ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp cùng đồng hành với chương trình (Ảnh: CTV).

Với mục tiêu để "ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu", thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát, đánh giá thực trạng và lập danh sách hơn 4.000 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn cần nhận đỡ đầu. Đến nay, các cấp Hội đã đăng ký nhận đỡ đầu trên 800 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có 30 trẻ mồ côi cha hoặc mẹ do dịch Covid-19 và 5 trẻ là con của sản phụ mắc Covid-19. Thời gian tới, Hội sẽ kêu gọi làm sao để toàn bộ số trẻ mồ côi trên địa bàn đều được nhận đỡ đầu để các cháu phần nào bớt thiệt thòi".

Cũng theo bà Hảo, mới đây, chương trình trực tiếp "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đỡ đầu 471 trẻ mồ côi với số tiền ước tính hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã huy động hơn 4,6 tỷ đồng cho chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương"..., nâng tổng số tiền tiếp nhận tại chương trình lên con số 11 tỷ đồng.