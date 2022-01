Gần 800 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, vượt nghịch cảnh, chiến thắng số phận

Dân trí Trong 30 năm qua, 786 trẻ mồ côi đã được chăm sóc, nuôi dưỡng và trưởng thành từ Làng Trẻ em SOS Vinh. Đồng thời, 540 trẻ cũng được hỗ trợ ngoài cộng đồng.

Sáng 8/1, Làng Trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (9/1/1992 - 9/1/2022). Dự lễ kỷ niệm có bà Lê Minh Giang - Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Nghệ An.

Ôn lại quá trình hình thành và phát triển, ông Lê Bá Lương - Giám đốc Làng Trẻ em SOS Vinh - cho biết, Làng được thành lập vào năm 1992 và là một trong 4 Làng Trẻ em SOS đầu tiên của cả nước.

Sau 30 năm thành lập, Làng Trẻ em SOS Vinh (Nghệ An) thực sự là mái ấm của các trẻ em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Lam).

Đến nay, sau 30 năm thành lập, Làng đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 786 trẻ mồ côi, hỗ trợ 540 trẻ mồ côi được chăm sóc ngoài cộng đồng. Từ mái ấm này, 393 trẻ trưởng thành, trong đó 175 cháu xây dựng gia đình. Các cháu được đào tạo nghề ở nhiều trình độ, lĩnh vực khác nhau, hòa nhập tốt với cộng đồng trở thành công dân có ích cho xã hội.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - khẳng định: "Những thành tích của Làng trẻ em SOS Vinh trong 30 năm qua là rất quý báu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh".

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Làng Trẻ em SOS Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

"Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổ chức SOS Quốc tế, Làng trẻ em SOS Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành cấp tỉnh; các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Làng Trẻ em SOS Vinh và cảm ơn những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, các tổ chức trong nước và quốc tế đã giúp đỡ Làng trong suốt quá trình xây dựng và phát triển vừa qua...", ông Bùi Đình Long phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Bà Lê Minh Giang - Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và thành quả của Làng Trẻ em SOS Vinh trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ suốt 30 năm qua (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát huy truyền thống của 30 năm qua, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, giáo viên, các mẹ, các dì và các cháu của Làng trẻ luôn đoàn kết, ra sức thi đua, lao động, sáng tạo, học tập; đồng thời tiếp tục phát huy và có nhiều giải pháp tích cực, phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Bên cạnh đó, Làng trẻ cần thực hiện tốt các chính sách, chế độ đảm bảo các cháu có thê hòa nhập vững chắc vào cộng đồng, ổn định cuộc sống và đóng góp cho xã hội; mở rộng hỗ trợ tài chính cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại cộng đồng để ngày càng có nhiều trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng vẫn được sống cùng với gia đình hoặc người thân.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho Làng Trẻ em SOS Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Minh Giang - Giám đốc Quốc gia Làng Trẻ em SOS Việt Nam - đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng, phấn đấu không ngừng của tập thể Làng Trẻ em SOS Vinh, sự hỗ trợ của Làng Trẻ em SOS quốc tế, sự quan tâm của Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Nghệ An, các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở LĐ-TB&XH và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An.

"Chúng tôi biết ơn và ghi nhận thành tích rất đáng tự hào trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em; sự cống hiến, hi sinh của các bà mẹ, bà dì, các anh chị cán bộ, nhân viên, giáo viên của Làng", bà Lê Minh Giang phát biểu.

Bà Lê Minh Giang trao Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho các cá nhân xuất sắc của Làng Trẻ em SOS Vinh (Ảnh: Hoàng Lam).

Nhân dịp này, Làng Trẻ em SOS Vinh được UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An; Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen cho 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong suốt 30 năm hình thành và phát triển, với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, Làng Trẻ em SOS Vinh đã được Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, các bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và phần thưởng cao quý.

