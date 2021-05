Tiếp nhận hài cốt 95 liệt sĩ hy sinh ở Lào về nước an táng

Dân trí Sáng 5/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng.

Sáng 5/5, hài cốt 95 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào được quy tập trong mùa khô 2020-2021 về đến cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An (Ảnh: Trọng Kiên).

Tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), Ban công tác đặc biệt 2 tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tổ chức Lễ bàn giao - tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào về nước an táng.

Lễ bàn giao - tiếp nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, được tổ chức ngắn gọn nhưng không kém phần trang nghiêm.

Tại buổi lễ, đoàn công tác 2 tỉnh bày tỏ sự tiếc thương, lòng thành kính trước anh linh các liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần hữu nghị quốc tế cao cả.

Lễ bàn giao - tiếp nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. (Ảnh: Trọng Kiên)

Được biết, mùa khô 2020 - 2021, Đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc 95 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun (Lào).

Trong đó, 9 hài cốt liệt sĩ có thông tin đầy đủ về họ tên, quê quán và đơn vị công tác.

Sau lễ bàn giao, 95 hài cốt liệt sỹ được di chuyển về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để các đơn vị chức năng lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN phục vụ việc xác định danh tính.

Cũng trong dịp này, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An thay mặt Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trao tặng lô vật tư y tế trị giá hơn 250 triệu đồng giúp tỉnh Xiêng Khoảng phòng, chống dịch đại dịch Covid-19.

Lễ an táng hài cốt các liệt sĩ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào sẽ được tổ chức trọng thể vào ngày 7/5 tới.

Hoàng Lam