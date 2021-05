Nghệ An: Quy tập 95 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2020-2021

Dân trí 95 hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã được tìm thấy tại 3 tỉnh của nước bạn Lào. Trong đó có 9 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính.

Ngày 23/4, trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong mùa khô 2020-2021, đơn vị tìm kiếm, cất bốc được 95 hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào.

Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào (ảnh minh họa).

Các liệt sĩ được tìm kiếm và quy tập tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Xây Xổm Bun và Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. "Trong đó, 9/95 bộ hài cốt liệt sĩ được cất bốc có tên tuổi, đơn vị, quê quán đầy đủ", Thượng tá Nam thông tin.

Hiện, công tác đưa hài cốt các liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào về an táng đang được UBND tỉnh Nghệ An và các ban ngành liên quan triển khai.

Dự kiến, ngày 5/5, Ban công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An sẽ có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) để đón hài cốt liệt sĩ. Đội Quy tập - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bàn giao hài cốt liệt sĩ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An để các cơ quan chức năng lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN xác định thông tin liệt sĩ.

Ngày 7/5, Lễ an táng hài cốt liệt sĩ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang tỉnh làm tốt nhiệm vụ được phân công. Việc tiếp nhận, di chuyển hài cốt liệt sĩ đảm bảo tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, ngắn gọn, đảm bảo trang nghiêm, trọng thị, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân, tôn kính, biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ.

"9 hài cốt liệt sỹ có tên tuổi, quê quán cũng sẽ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An sẽ xây dựng kế hoạch, xin ý kiến Quân khu 4, làm việc với Sở LĐ-TB&XH các tỉnh để bàn giao cho địa phương và gia đình vào tháng 7/2021", Thượng tá Nguyễn Văn Nam cho biết.

