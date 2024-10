Thủ tướng: "Tăng tốc xóa nhà dột nát để không ai bị bỏ lại phía sau"

Hiệu quả của tình dân tộc, nghĩa đồng bào

Phát biểu tại sự kiện phát động phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tối 5/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 Việt Nam sẽ tổ chức kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm ngày Quốc khánh và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã họp bàn về việc phát động phong trào thi đua chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước. Đó là động lực để phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Phong trào này cũng phù hợp với tình hình thực tế đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ phát động phong trào (Ảnh: Thành Đông).

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại quan niệm của người Việt về "an cư lạc nghiệp". Tương ứng với đó, Đảng, Nhà nước luôn thống nhất chủ trương không hi sinh công bằng, tiến bộ xã hội, không hi sinh an sinh xã hội, không hi sinh môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Mục tiêu của phát triển kinh tế là làm sao để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng nhắc lại sự kiện ngày 13/4/2024 tại Hòa Bình, lãnh đạo Chính phủ cùng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã chính thức phát động phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với mục tiêu hoàn thành là năm 2025.

Thủ tướng đánh giá, từ khi phát động, chương trình được đồng bào trong, ngoài nước hưởng ứng nhiệt tình, mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, những đóng góp quan trọng của đồng bào cả nước đối với người nghèo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng đơn vị hỗ trợ và đại diện địa phương tiếp nhận ủng hộ (Ảnh: Thành Đông).

Từ nay đến hết năm 2025 còn 450 ngày, người đứng đầu Chính phủ nhắc nhở: "Công việc còn rất nhiều, đòi hỏi mỗi bộ phận đã quyết tâm phải quyết tâm hơn nữa, nỗ lực phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng phải cố gắng hơn nữa, có hiệu quả phải hiệu quả hơn nữa trong hành động, với tinh thần tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân tương ái".

Chỉ sau 60 phút kể từ thời điểm Thủ tướng và lãnh đạo các cơ quan, bộ ngành phát động phong trào hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, theo thống kê của Ban Tổ chức, tổng số tiền huy động được là 5.932 tỷ đồng. Trong đó, 3.287 tỷ đồng được huy động thông qua chương trình và 61 địa phương đóng góp số tiền 2.645 tỷ đồng.

Thủ tướng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các địa phương và nhân dân chung tay đẩy mạnh phong trào thi đua với tinh thần ai có gì thì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, để nhanh chóng kết thúc xóa nhà tạm, nhà dột cho đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Ông nhấn mạnh, đó là việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng "không để ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

"Lời kêu gọi hôm nay sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, tăng tốc hơn nữa thực hiện phong trào thi đua, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột trong năm 2025", Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong quá trình thực hiện, Thủ tướng lưu ý cần tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng liên quan đến phong trào có ý nghĩa nhân văn này.

Ước mơ giản dị cần người chung tay vẽ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Thành Đông).

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đồng chí và nghĩa đồng bào.

Ông Chiến cho biết, trong những chuyến đi khắp các vùng miền, ông đã chứng kiến nhiều cảnh tượng thương tâm, những ngôi nhà bị gió lùa bốn phía, người dân nghèo khao khát có một mái nhà an toàn, vững chắc để người già và trẻ nhỏ đỡ chịu đựng khổ sở.

Ông chia sẻ: "Niềm mong ước đó tưởng chừng như giản dị, nhưng nếu không có sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước, và sự chung tay của các nhà hảo tâm, thì đối với nhiều người, ước mơ này chỉ là một giấc mơ".

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trao hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho địa phương (Ảnh: Thành Đông).

Do đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi cá nhân, tập thể, cộng đồng doanh nghiệp, người Việt ở nước ngoài, và cả người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam tham gia quyên góp, ủng hộ cùng với nguồn lực của Nhà nước, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đại diện cơ quan tiếp nhận các nguồn kinh phí ủng hộ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mình đảm bảo sự công khai, minh bạch và giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo nguồn kinh phí ủng hộ đến tay người cần một cách trực tiếp.