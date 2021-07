Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ

Dân trí Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ trong toàn quốc.

Trước đó, ngày 16/7, Bộ LĐ-TB&XH đã có Tờ trình số 54/TTr-LĐTBXH gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét và cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ.

Trên cơ sở đó, ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 242 liệt sĩ. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Trong số các trường hợp nêu trên, liệt sĩ hy sinh lâu nhất là từ năm 1942. Tỉnh Sóc Trăng có số liệt sĩ được công nhận lớn nhất với 46 trường hợp.

Các liệt sĩ được cấp bằng Tổ quốc ghi công đợt này thuộc Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Công An, Bộ Quốc Phòng và 31 tỉnh, thành, gồm: các tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Định, Cà Mau, Cao Bằng, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Thái Bình, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Vĩnh Long và các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoàng Mạnh