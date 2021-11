Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH: Chính sách an sinh kịp thời đến với người dân

Dân trí "Các chính sách an sinh tiếp cận người dân địa phương kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái", Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với tỉnh Khánh Hòa.

Kịp thời hỗ trợ các chính sách đến các đối tượng

Ngày 2/11, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa - cho hay, đến nay, tỉnh đã chi hỗ trợ các chính sách đối với các đối tượng theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23 trên 366 tỷ đồng. Trong đó, riêng hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và các đối tượng đặc thù khác, đã có hơn 143 nghìn người đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền 290 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi thăm hỏi, chia sẻ khó khăn và tặng quà cho hộ bà Lê Thị Hòa (60 tuổi, tổ 3, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Tỉnh Khánh Hòa đã được Chính phủ cấp phát hơn 2.000 tấn gạo đến đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, với mức 15 kg/người. UBND tỉnh chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện cấp phát đến người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông qua Trung tâm cứu trợ Covid-19 tỉnh đã tiếp nhận hơn 63 tỷ đồng từ hơn 820 tập thể, cá nhân ủng hộ…

"UBND tỉnh đã kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tự do, với số lượng lớn người thụ hưởng chính sách nhiều. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết một phần khó khăn cho người dân", ông Tạ Hồng Quang nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH về một số vấn đề liên quan đến thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, ông Quang cũng cho rằng, do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn tỉnh và thời gian kéo dài, tỉnh phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội mức cao nhất. Điều này tác động đến hoạt động sản xuất- kinh doanh và việc làm của người lao động. Do đó, số người lao động cần được hỗ trợ rất lớn.

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - chia sẻ, về an sinh xã hội, tinh thần chỉ đạo của tỉnh là cố gắng tối đa không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc. Tỉnh đã thành lập một trung tâm cứu trợ trong thời điểm Covid-19 tại địa bàn diễn biến phức tạp để hỗ trợ người dân trong giai đoạn bị giãn cách, nhờ đó đã giải quyết được khó khăn của người dân.

"Ban đầu tỉnh dự kiến hỗ trợ khoảng 85.000 người, nhưng khi triển khai rà soát thực tế số người lên hơn 143.000 người. Tỉnh đã kịp thời có giải pháp để bố trí nguồn kinh phí thực hiện đến 290 tỷ đồng", ông Thiệu cho hay.

Theo ông Thiệu, hiện nay tỉnh đang dự kiến bổ sung tiếp để hỗ trợ khoảng hơn 100.000 người là hộ nghèo, cận nghèo với mức 500.000 đồng/khẩu. HĐND cũng vừa thông qua về miễn học phí 5 tháng đối với học sinh hệ mầm non, THCS, THPT, với khoảng 40 tỷ đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa Tạ Hồng Quang báo cáo trước Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH.

"Trong quá trình thực hiện, tinh thần của tỉnh yêu cầu các địa phương, các ngành hạn chế sai sót, nếu phát hiện có sai sót phải thu hồi, xử lý", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nói.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 8/10/2021 của Chính phủ, trong đó có bổ sung đối tượng: "Những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh".

Đây là đối tượng làm việc không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) đã được các tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ để tránh trùng lặp. Trong nhóm đối tượng này có quy định điều kiện phải có thu nhập thấp, nhưng cần quy định cụ thể mức thu nhập thấp là bao nhiêu để xác định điều kiện hỗ trợ… Về việc này, đoàn công tác đã ghi nhận để Bộ có biện pháp xử lý phù hợp.

Không để người dân, người lao động gặp khó khăn

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi, nhận định do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, việc làm của người dân, thu nhập của người lao động. Ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân kinh doanh trên địa bàn phường Phương Sơn, TP Nha Trang.

"Khánh Hòa rất quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch đi đôi với đảm bảo với an sinh xã hội. Khánh Hòa cũng thực hiện tốt chủ trương không để người dân, người lao động nào bị thiếu ăn thiếu mặc. Nhanh chóng phục hồi sản xuất đưa người dân, doanh nghiệp trở cuộc sống bình thường mới. Tỉnh đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tỉ lệ tử vong thấp", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đánh giá.

Về chính sách đảm bảo an sinh xã hội, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 68, Quyết định 23 và Nghị quyết 116 và tổ chức hỗ trợ gạo cho các hộ dân và người lao động gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 rất kịp thời. Đồng thời, hoàn thiện sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai về các gói hỗ trợ an sinh xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa.

Công tác thông tin tuyên truyền sâu, rộng đến người dân, người lao động và các doanh nghiệp đã nắm chắc các chính sách hỗ trợ. Công tác phối hợp giữa các cơ quan ban ngành chặt chẽ, đặc biệt đã huy động cả hệ thống chính trị trong công cuộc phòng chống dịch. Triển khai các chính sách hỗ trợ về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh kịp thời, hiệu quả…

"Công tác kiểm tra, triển khai bảo đảm an sinh xã hội tại nhiều địa phương triển khai rất nghiêm túc và kịp thời. Trong thời gian giãn cách, người dân còn được miễn, giảm tiền thuê nhà, điện, nước… Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tương trợ lẫn nhau", Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi nhận xét.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi thăm, làm việc với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tỉnh Khánh Hòa quan tâm giải quyết những trường hợp còn tồn đọng. Đặc biệt lưu ý thêm số người dân từ TPHCM mới trở về, nếu bà con thực sự khó khăn đưa vào chính sách hỗ trợ đột xuất.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 116, có giải pháp giải quyết vấn đề lao động, nhất là những nơi tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp. Tập trung tiêm chủng vaccine, dự trữ thuốc điều trị để người lao động yên tâm làm việc. Giải quyết tốt vấn đề tiền lương, thưởng, làm thêm giờ. Thực hiện tốt điều kiện lao động, chăm lo hỗ trợ cho công nhân lao động, giải quyết vấn đề nhà ở trong công nhân lao động…

Tỉnh nên tiếp tục tổ chức trao đổi với doanh nghiệp trong việc tăng cường giải quyết chính sách cho vay để trả lương, hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo lại người lao động để phục vụ phục hồi sản xuất…

Tập trung chăm lo cho đối tượng yếu thế Cũng trong ngày, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Văn Hồi đã đến thăm và tìm hiểu công tác triển khai chính sách hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 tại phường Phương Sơn, TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi động viên và tặng quà một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cũng đến làm việc với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa. Tại Trung tâm bảo trợ xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi đã đánh giá cao trước tinh thần làm việc, sự cống hiến của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm trong suốt thời gian dịch Covid-19 bùng phát...

Doãn Công