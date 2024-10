Tháng 11, người hưởng lương hưu bằng tiền mặt tại TPHCM sẽ nhận trễ 2 ngày

Người dân TPHCM nhận lương hưu tại điểm chi trả (Ảnh: BHXH TPHCM).

Ngày 28/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM đã có thông báo về lịch trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 11 trên địa bàn thành phố.

Theo BHXH TPHCM, từ tháng 11, cơ quan BHXH sẽ chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của BHXH TPHCM bắt đầu từ ngày 1 hằng tháng đối với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, bắt đầu từ ngày 2 hằng tháng đối với hình thức thanh toán tiền mặt.

Tuy nhiên, do ngày 2/11 nhằm ngày thứ bảy là ngày cuối tuần, kế tiếp là ngày chủ nhật (3/11). Do đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng hình thức tiền mặt sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai tuần sau (4/11), trễ 2 ngày so với thường kỳ.

Cụ thể, từ ngày 4/11 đến ngày 10/11, Bưu điện TPHCM sẽ tổ chức chi trả tại các điểm chi trả. Từ ngày 11/11 đến hết ngày 25/11, Bưu điện TPHCM tổ chức chi trả tại các Bưu cục của Bưu điện Trung tâm/Huyện.

Riêng đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt, BHXH TPHCM sẽ tổ chức chuyển tiền vào tài khoản cho người hưởng bắt đầu từ ngày 1/11 theo đúng quy định.

Do đó, BHXH TPHCM khuyến khích người hưởng đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi.

Đồng thời, việc đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản còn góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.