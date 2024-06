Số tiền hưởng lương hưu cao gấp 4 lần so với rút BHXH một lần

Rút BHXH một lần thiệt thòi nhất

BHXH Việt Nam vừa có thông điệp truyền thông gửi đến người lao động, kêu gọi mọi người ở lại lâu dài với BHXH, hạn chế rút BHXH một lần. Theo BHXH Việt Nam, tham gia BHXH, đóng góp từ ngày hôm nay là để dành cho tương lai.

Các chế độ BHXH được thiết kế với mục tiêu đảm bảo an toàn tài chính cho người lao động khi về già với các chế độ thiết thực là lương hưu hằng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng lên đến 95% chi phí khám chữa bệnh, mai táng phí và trợ cấp tử tuất cho người thân khi người lao động qua đời.

Do đó, người lao động rút BHXH một lần là từ chối an ninh tài chính cho bản thân khi về già. Nếu chỉ tính riêng về mặt tài chính, chưa kể các chế độ kèm theo khác thì người lao động lựa chọn rút BHXH một lần đã bị thiệt thòi rất nhiều so với người lựa chọn hưởng chế độ hưu trí.

BHXH Việt Nam giả định trường hợp người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH (từ năm 2003 đến năm 2022), bao gồm 11 năm trước năm 2014 và 9 năm từ năm 2014 trở đi; mức bình quân tháng đóng BHXH là 6 triệu đồng/tháng.

Giả định người lao động trên đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng BHXH một lần trong năm 2024 thì được nhận 207 triệu đồng khi hưởng BHXH một lần.

Cụ thể, khi rút BHXH một lần, người lao động (cả nam lẫn nữ) được nhận 1,5 lần mức bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm tham gia BHXH trước năm 2014 (11 năm), 2 lần mức bình quân tháng đóng BHXH cho mỗi năm tham gia BHXH từ năm 2014 trở đi (9 năm).

Như vậy, người lao động chọn rút BHXH một lần được nhận: 6 triệu đồng x (1,5x11 + 2x9) = 207 triệu đồng.

Trong khi đó, nếu lao động nam chọn hưởng lương hưu thì trung bình được nhận 367,5 triệu đồng. Lao động nữ thì cao hơn, trung bình được nhận 862,4 triệu đồng.

Người lao động chọn rút BHXH một lần sẽ rất thiệt thòi (Ảnh minh họa: Tùng Nguyên).

Lao động nam hưu trí hưởng lợi gấp đôi

Trong khi đó, lao động nam nghỉ hưu trong năm 2024 là 61 tuổi. Hiện tuổi thọ trung bình của nam giới là 71,1 tuổi. Như vậy, lao động nam có thời gian hưởng lương hưu trung bình là khoảng 10,1 năm, tương đương 121 tháng.

Với 20 năm đóng BHXH, lao động nam được hưởng lương hưu tỷ lệ 45% mức bình quân tháng đóng BHXH.

Như vậy, mức lương hưu là 6.000.000 x 45% = 2.700.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu nhận được là: 121 x 2.700.000 = 326.700.000 đồng.

Ngoài ra, lao động nam còn được BHXH mua thẻ BHYT trong suốt quãng đời hưu trí với mức 4,5% lương hưu hằng tháng. Tổng số tiền mua thẻ BHYT là 4,5% x 121 x 2.700.000 = 14.701.500 đồng.

Khi người lao động mất, thân nhân của họ còn được nhận trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) là 18 triệu đồng; trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi chết) là 8,1 triệu đồng.

Tổng số tiền mà lao động nam lựa chọn hưởng lương hưu được hưởng từ quỹ BHXH là 367.501.500 đồng, cao hơn so với rút BHXH là 160.501.500 đồng.

Lao động nữ hưu trí hưởng lợi gấp 4 lần

Đối với lao động nữ thì mức lợi khi lựa chọn hưởng lương hưu còn cao hơn. Cụ thể, lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2024 là 56 tuổi 4 tháng. Hiện tuổi thọ trung bình của nữ giới là 76,5 tuổi. Như vậy, lao động nữ có thời gian hưởng lương hưu trung bình là khoảng 20 năm 2 tháng, tương đương 242 tháng.

Với 20 năm đóng BHXH, lao động nữ được hưởng lương hưu tỷ lệ 55% mức bình quân tháng đóng BHXH.

Như vậy, mức lương hưu là 6.000.000 x 55% = 3.300.000 đồng/tháng. Tổng tiền lương hưu nhận được là: 242 x 3.300.000 = 798.600.000 đồng.

Ngoài ra, lao động nữ còn được BHXH mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong suốt quãng đời hưu trí với mức 4,5% lương hưu hằng tháng. Tổng số tiền mua thẻ BHYT là 4,5% x 242 x 3.300.000 = 35.937.000 đồng.

Khi người lao động mất, thân nhân của họ còn được nhận trợ cấp mai táng phí (10 tháng lương cơ sở) là 18 triệu đồng; trợ cấp tuất một lần (3 tháng lương hưu trước khi chết) là 9,9 triệu đồng.

Tổng số tiền mà lao động nữ lựa chọn hưởng lương hưu được hưởng từ quỹ BHXH là 862.437.000 đồng, cao hơn so với rút BHXH là 655.437.000 đồng.