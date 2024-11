Phục dựng màu di ảnh liệt sỹ trao tặng gia đình thân nhân

Ngày 5/11, Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang phối hợp với tổ chức Trái tim người lính Việt Nam, sưu tầm và phục dựng màu di ảnh thờ liệt sỹ để trao tặng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trung tướng Bùi Bá Định, Chủ tịch Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, việc phục dựng màu di ảnh thờ các liệt sỹ góp phần tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ảnh thờ các liệt sỹ sẽ được phục dựng màu, cập nhập đầy đủ các thông tin liên quan (Ảnh: Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp)

Theo ông Định, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, do điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và do đặc thù bảo mật của lực lượng công an nên việc lưu giữ ảnh chân dung trước khi đi làm nhiệm vụ và hy sinh rất hạn chế.

Ở thời kỳ đó, cán bộ, chiến sĩ nào nếu có ảnh cũng chỉ là những tấm ảnh đen trắng khổ nhỏ, nhòa mờ bởi thời gian và năm tháng. Nhiều liệt sỹ đã hy sinh nhưng nhiều năm qua gia đình vẫn đang thờ bằng những tấm ảnh quá cũ.

"Chúng tôi tổ chức sưu tầm di ảnh thờ đen trắng của các liệt sỹ công an và quân đội, sau đó chuyển cho nhóm họa sĩ của tổ chức Trái tim người lính để phục dựng màu. Sau đó, hội sẽ tổ chức sự kiện gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của lực lượng CAND, trao tặng đến thân nhân các gia đình liệt sỹ", ông Định chia sẻ thêm.

Từ những tấm ảnh đen trắng, nhòa mờ bởi thời gian sẽ được phục dựng thành ảnh màu, trao tặng lại thân nhân các gia đình liệt sĩ (Ảnh: Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình cung cấp)

Theo Chủ tịch Hội Cựu Công an tỉnh Ninh Bình, thông qua thân nhân, đồng đội của liệt sỹ và các nhân chứng lịch sử, các tư liệu còn lưu giữ, ảnh màu sau khi được phục dựng sẽ đầy đủ cấp bậc, chức vụ của liệt sỹ.

Ngoài ra, năm sinh, năm mất, tóm tắt thành tích công tác, chiến đấu của liệt sỹ và các tài liệu liên quan cũng được làm sáng tỏ.

Hiện ban tổ chức đã sưu tầm được hơn 50 di ảnh thờ đen trắng của các liệt sỹ công an và quân đội tại Ninh Bình. Sau khi phục dựng xong, các di ảnh chân dung được in phóng trên chất liệu formex (nhẹ và cứng) khổ A3.

"Đây là hoạt động thiết thực tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến và đấu tranh phòng chống tội phạm. Hy vọng, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp này sẽ được nhân rộng và lan tỏa trên cả nước", Trung tướng Bùi Bá Định nói.