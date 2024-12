Pha thoát nạn khó tin của bé trai và người phụ nữ trước mũi ô tô mất lái

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip khoảng 30 giây, ghi lại cảnh một bé trai và người phụ nữ đứng ở quán tạp hóa bên đường, may mắn thoát khỏi vụ tai nạn vì ô tô bán tải mất lái lao thẳng vào hai người.

Theo nội dung đoạn clip thể hiện cảnh, một bé trai đứng chơi trước cửa hàng tạp hóa, bên cạnh là người phụ nữ mặc áo đỏ đang nghe điện thoại thì bất ngờ chiếc ô tô bán tải lao cắt ngang đường, đâm thẳng vị trí đó.

Khoảnh khắc người phụ nữ và bé trai tránh né ô tô mất lái (Ảnh: Cắt từ clip Fanpage Beat Thanh Hóa).

Khi thấy ô tô lao tới, người phụ nữ và bé trai đã phản ứng mau lẹ, nhảy sang bên phải, nhờ đó mà thoát được cú đâm trong gang tấc.

Đoạn clip xuất hiện đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người không khỏi thót tim khi xem khoảnh khắc nói trên, đồng thời dành lời khen cho phản xạ nhanh của người phụ nữ và cháu bé.

Nhờ nhanh trí, người phụ nữ và bé trai thoát nạn (Ảnh: Cắt từ clip Fanpage Beat Thanh Hóa).

Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 14h44 ngày 11/12, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Xuân Hòa xác nhận, vụ việc xảy ra trước cửa hàng tạp hóa T.H..

"Chiếc ô tô bán tải tự gây tai nạn, mất lái, lao vào quán tạp hóa. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người. Chiếc ô tô bán tải bị hư hỏng vì va vào rãnh nước bên đường, một số hàng hóa như rau, quả bày bán tại quán tạp hóa bị thiệt hại. Do là vụ việc tự gây tai nạn, không có hậu quả nghiêm trọng nên hai bên đã tự thỏa thuận, dàn xếp với nhau", vị lãnh đạo Công an xã Xuân Hòa thông tin thêm.