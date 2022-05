Nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có phải con ruột Lê Tùng Vân?

Đại diện công an tỉnh Long An "bác" thông tin các bị can ở Tịnh thất Bồng Lai khai nhận là con ruột Lê Tùng Vân (Ảnh: MXH).

Ngày 25/5, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, những thông tin được đăng tải về việc 3 bị can đang bị tạm giam gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương khai nhận là con ruột ông Lê Tùng Vân là chưa chính xác.

Các bị can đang bị tạm giữ này và bị can Lê Tùng Vân có dấu hiệu bất hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai.

Thời gian qua, cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ những phản ánh, tố cáo liên quan đến nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Trong đó, vấn đề các bị can đang bị tạm giam có chung huyết thống với ông Lê Tùng Vân hay không cũng đang được điều tra.

Công an tỉnh Long An vẫn tích cực tìm kiếm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TPHCM) nhằm phục vụ công tác điều tra. Việc tìm kiếm Diễm My do gia đình cô gái tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có hành vi lạm dụng, xâm hại cô, người thân hoang mang vì cô đã mất liên lạc với gia đình gần 3 năm.

Phía công an cho rằng, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, thông tin tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan. Cơ quan điều tra tìm kiếm cô gái để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Mẹ ruột Diễm My mong con gái bình an trở về sau hơn 2 năm mất liên lạc với gia đình (Ảnh Huy Hậu).

Trao đổi với PV Dân trí, bà Đoàn Thị Tuyết Mai (mẹ ruột Diễm My) cho biết, hơn hai năm qua, gia đình chưa bao giờ ngừng hy vọng được gặp lại con. "Giờ đây, tôi chỉ mong rằng lực lượng chức năng sẽ hỗ trợ tìm ra con bé. Tôi hiểu, lúc này, ngoài công an không ai có thể giúp đỡ gia đình thêm được nữa...", bà Mai nói.

Bà Mai cho biết, vợ chồng có hai con, Diễm My là chị, dưới có một em trai, cả nhà chung sống rất hạnh phúc. Kể từ khi My mất tích, em trai My suy sụp tinh thần, được cha mẹ động viên rất nhiều em mới cố gắng thi đỗ đại học. Giờ gia đình chỉ mong Diễm My bình an quay về.

"Tôi không đong đếm được bao nhiêu công sức, tiền bạc để đi tìm Diễm My. Người ta nói con ở Bến Tre, Châu Đốc, Vũng Tàu, Bình Dương... chỗ nào tôi cũng đi, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhất. Tôi thuê người tìm, nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhưng vẫn không có thông tin gì. Có lúc bất lực, mệt mỏi lắm, tôi bệnh, nằm bẹp cả tháng trời. Nhưng tôi nghĩ, nếu buông xuôi thì không được gặp lại con nữa. Tôi phải đi tìm con, tôi buộc mình phải khỏe mạnh!", bà Mai nghẹn ngào chia sẻ.