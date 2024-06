Người trẻ nghỉ hưu sớm, đổ xô đến ở... viện dưỡng lão

Buổi sáng, những người trẻ sống ở cơ sở dưỡng lão của anh Lu (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê tại quán bar. Sau đó, họ sẽ cùng nhau tập các bài luyện khí công như ngồi thiền trong sân hoặc trên núi.

Thanh thiếu niên ở Trung Quốc đổ xô đi sống ở các viện dưỡng lão (Ảnh: QQ).

Đến chiều, họ dành thời gian làm ruộng, câu cá trên sông và nấu bữa tối trong khu bếp chung. Buổi tối cộng đồng "người dưỡng lão" trẻ quy tụ quanh đống lửa. Đây luôn là hoạt động vui nhất trong ngày, vì họ sẽ cùng nhau thưởng thức đồ uống, trò chuyện, chơi mạt chược hoặc hát karaoke.

Ở mọi lối vào của khu dưỡng lão đều có một bảng biểu ngữ ghi: "Xin hãy nằm xuống".

Cơ sở của anh Lu nằm ở tỉnh Vân Nam, có 12 phòng ngủ, với phí thuê hằng tháng là 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5,3 triệu đồng). Hầu hết các "cư dân" sống tại đây đều là thanh niên, ở độ tuổi 20-30.

Đối với một số người, khái niệm "nghỉ hưu" chỉ có nghĩa là một sự rút lui tạm thời trên con đường sự nghiệp. Những người trẻ thường ở đây vài tháng hoặc vài năm nhưng chưa có ai sống hàng chục năm tại đây.

"Một số người thắc mắc rằng vì sao những người trẻ lại nghỉ hưu sớm như vậy. Nhưng ít ai hiểu ở độ tuổi này, họ cảm thấy lạc lõng và cần một khoảng lặng đến mức nào. Tôi cũng từng là một trong số họ", chủ cơ sở dưỡng lão nói.

Một cơ sở dưỡng lão khác ở Hà Bắc cũng có rất nhiều thanh thiếu niên đến ở. Chủ viện dưỡng lão Li Xiaolan cho hay, anh không thu phí người ở nhưng yêu cầu họ đóng góp vào việc duy trì và phát triển "nhà chung".

Trong khi đó, các viện dưỡng lão bình thường cho người già đã yêu cầu mức phí 5.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 17,9 triệu đồng).

Những áp lực trong công việc khiến người trẻ muốn tạm thời nghỉ ngơi (Ảnh: QQ).

Việc những cơ sở dưỡng lão này ngày càng phổ biến đã phản ánh sự thay đổi lớn ở giới trẻ Trung Quốc trong việc tìm kiếm những lựa chọn khác ngoài con đường sự nghiệp thông thường.

Ngày nay, khái niệm về lối sống "lửa" (độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm) hay "nằm phẳng" đang trở thành triết lý được các cơ sở dưỡng lão thanh thiếu niên áp dụng. Trên mạng xã hội, hội nhóm "lối sống lửa" đã thu hút hàng trăm nghìn người quan tâm.

Phong trào này bắt nguồn từ phương Tây, được mô tả trong cuốn sách "Your Money or Your Life" (xuất bản năm 1992), nói về phong trào ủng hộ việc tiết kiệm tích cực và dựa vào lợi nhuận đầu tư để được rời bỏ công việc lao động sớm.