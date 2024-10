Nghệ An dừng tiếp nhận ủng hộ các tỉnh phía Bắc

Trưa 29/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát đi thông báo dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra.

Ngày 10/9, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra. Sau đó, các tổ chức, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng trên tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Tỉnh Nghệ An ủng hộ các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 hơn 140 tỷ đồng (Ảnh: T. Thành).

Tính đến nay, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận hơn 141 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và giá trị hàng hóa quy đổi.

Cụ thể, đơn vị này tiếp nhận hơn 104 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, các huyện, ngành đi hỗ trợ trực tiếp tại các địa phương bị thiệt hại gần 3,5 tỷ đồng và các nhóm thiện nguyện hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Tất cả khoản ủng hộ thông qua Ban cứu trợ tỉnh đều được công khai minh bạch trên trang Fanpage của tổ chức Mặt trận tỉnh Nghệ An hằng ngày.

Từ nguồn ủng hộ này, Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 hơn 140 tỷ đồng. Số dư Quỹ cứu trợ hơn 1,7 tỷ đồng sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chuyển về Quỹ cứu trợ Trung ương trước ngày 30/10.

Đã có hơn 1.300 tấn hàng hóa, bao gồm: nhu yếu phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt... trị giá hơn 27,4 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân được chuyển trực tiếp đến người dân các tỉnh bị thiệt hại, kịp thời giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Nghệ An sẽ dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 kể từ ngày 31/10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các ngân hàng dừng nội dung tiếp nhận tiền ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc qua tài khoản ngân hàng.