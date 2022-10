Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội hướng về đồng bào bị lũ lụt

Chiều 3/10, tại hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An đã phát động ủng hộ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 2, số 3 và số 4 gây ra trên địa bàn.

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An ủng hộ người dân bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng tại nhiều địa phương. Lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình của Nhà nước.

Đến nay đã toàn tỉnh đã có 8 người tử vong và hơn 8.000 căn nhà bị ngập, hư hỏng, gần 1.400 hộ dân phải di dời, 66 xóm bản bị cô lập, gần 4.000 hộ dân bị nước lũ chia cắt...

Đặc biệt, sáng 2/10, trận lũ quét, lũ ống xảy ra tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An. Trận lũ được đánh giá là khủng khiếp nhất từ trước tới nay trên địa bàn đã khiến một người tử vong, nhiều nhà cửa, tài sản của người dân, công trình giao thông, trụ sở các cơ quan đơn vị bị ngập, hư hỏng nặng.

Trong trận lũ quét sáng 2/10, gia đình 3 cán bộ, công chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn bị vùi lấp, cuốn trôi toàn bộ tài sản.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 28 triệu đồng tới người dân tỉnh nhà bị thiệt hại do mưa lũ (Ảnh: Hoàng Lam).

"Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, với tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội chung tay chia sẻ khó khăn cùng Nhân dân các địa phương bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra, giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", bà Hồ Thị Châu Loan - Phó giám đốc Sở phát động.

Ngay sau lễ phát động, đại diện các phòng, ban, trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội đã trực tiếp đóng góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt số tiền 28 triệu đồng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phát động hỗ trợ đến từng cán bộ, công nhân viên toàn ngành, mức ủng hộ mỗi người một ngày lương.

Lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cùng Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An thăm, động viên gia đình có người tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua (Ảnh: N. Hoàn).

Trước đó, Đoàn công tác Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Nghệ An đã đến thắp hương, thăm hỏi, chia buồn với các gia đình những trẻ em tử vong do đuối nước và những em nhỏ có bố, mẹ không may bị tử vong đuối nước do mưa lũ hoàn lưu của bão số 4 gây ra.

Theo thống kê đến ngày 2/10, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 3 cháu bé bị tử vong do đuối nước; 10 cháu bé có bố/mẹ hoặc cả bố và mẹ bị đuối nước trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại mỗi gia đình, đoàn đã trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ, đồng thời bày tỏ sự chia buồn sâu sắc, động viên các gia đình vượt qua đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.