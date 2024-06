Một người đàn ông nát rượu, 2 người đàn bà gánh nỗi đau

Hai người phụ nữ mang nỗi đau riêng

Trong phiên tòa cuối tháng 5, hai người phụ nữ ngồi lặng lẽ ở hai bên hội trường xét xử. Một người là vợ của nạn nhân Hoàng Thế Thắng, người kia là vợ của bị cáo Nguyễn Đình Trí, mỗi người mang nỗi đau riêng...

Nguyễn Đình Trí, 55 tuổi, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn, Nghệ An, bị truy tố về tội Giết người. Nạn nhân là ông Hoàng Thế Thắng, công an viên xóm và cũng là hàng xóm với Trí.

Tối 10/10/2023, Trí say rượu, đuổi đánh vợ và gây sự với một người khác. Nhận tin báo, ông Thắng, với vai trò công an viên bán chuyên trách xóm, đã báo cáo Công an xã và trực tiếp đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Trước khi hạ sát người hàng xóm, bị cáo Trí từng nhiều lần đuổi đánh vợ, nhất là mỗi khi uống rượu (Ảnh: Hoàng Lam).

Khi ông Thắng đứng ngoài cổng, yêu cầu Trí đến trụ sở công an làm việc, Trí đã nhảy tường rào ra và dùng dao đâm một nhát vào ngực ông Thắng khiến vị công an viên gục xuống.

Nhát dao chí mạng khiến ông Thắng tử vong sau đó, lời hứa cuối tuần đưa vợ đi khám bệnh vẫn đang dang dở. Cái chết đột ngột của chồng là cú sốc lớn đối với bà Nguyễn Thị H.

Bà H. đến với ông Thắng khi người vợ đầu của ông qua đời sau cơn bạo bệnh, thời điểm đó, hai con của ông Thắng còn nhỏ. Vì chồng và lời hứa với người vợ cũ đoản mệnh của ông Thắng, bà H. cố gắng chu toàn trách nhiệm làm mẹ của hai con riêng và nuôi dạy con chung.

Cứ nghĩ khi các con khôn lớn trưởng thành, ông bà có thể an hưởng tuổi già thì ông lại đột ngột ra đi...

Chịu nỗi đau bị bạo hành, bà T. nhiều lần bật khóc tại phiên xét xử (Ảnh: Hoàng Lam).

Suốt phiên tòa, bà H. ngồi lặng lẽ, khuôn mặt sầu não, mọi tranh luận hay ý kiến đều ủy quyền cho cậu con trai cả.

Trong khi đó, bà T., vợ của bị cáo Trí, nhiều lần gục xuống bàn, nức nở. Cuộc hôn nhân vốn chẳng êm ấm, bà chịu đựng đã quen, nhưng không ngờ người chồng của mình lại gây ra nỗi đau quá lớn với gia đình hàng xóm.

Bản án đối với người đàn ông vũ phu

Trước khi đến với bà T., Trí đã trải qua một đời vợ, sinh sống tại Đắk Lắk. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Trí cũng liên tục gặp sóng gió khi anh ta vướng vào tù tội với hàng loạt bản án về trộm cắp tài sản, cướp tài sản công dân, chống người thi hành công vụ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn khỏi nơi giam.

Có lẽ quá chán ngán với cảnh chồng tù tội liên miên, vợ Trí dứt áo ra đi khi anh ta đang thi hành án trong trại giam.

Sau khi ra tù, vợ bỏ, Trí về quê nương náu rồi kết hôn với bà T. Mặc dù có một thời gian ngắn tu tâm dưỡng tính, nhưng thói cộc cằn, vũ phu nhanh chóng trỗi dậy, nhất là khi anh ta uống rượu. Có lần, rượu vào, anh ta còn đuổi cả mẹ mình ra đường.

Dù bị chồng bạo hành nhưng sau khi sự việc xảy ra, bà H. đã vay mượn, thay chồng bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho phía bị hại (Ảnh: Hoàng Lam).

Một người quen của vợ chồng Trí cho biết, những năm gần đây, anh ta đánh vợ như cơm bữa. Càng say, càng đánh. Mỗi lần thấy chồng "ngứa đòn", chị vợ nhanh chân chạy đi lánh, đợi chồng tỉnh rượu mới dám về. Dù sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nhưng bà T. không dám nghĩ đến việc ly hôn, sợ gia đình, con cái tan đàn xẻ nghé.

Bà T. cũng không ngờ rằng, sự nhẫn nhịn của mình lại gây ra nguồn cơn đau đớn cho gia đình hàng xóm. Hôm đó, nếu không nhanh chân chạy sang nhà người anh chồng, có khi người hứng nhát dao oan nghiệt kia có thể là bà...

Dù đã kịp chạy vào nhà người anh và đóng cửa lại nhưng thấy chồng nổi máu điên, đập phá bàn ghế, đâm bị thương một người hàng xóm, bà T. khiếp đảm, vội gọi điện cho xóm trưởng nhờ báo công an.

Đứng trước tòa, bà nhiều lần rơi nước mắt, thay mặt chồng xin lỗi người nhà bị hại. Bà mong bên kia rộng lòng tha thứ để chồng có cơ hội sớm sửa chữa lỗi lầm, dù biết rằng như thế là không công bằng với họ... Sau khi chồng gây tội ác, bà vay mượn, mang sang gia đình bị hại 60 triệu đồng, mong bù đắp được phần nào nỗi đau.

Phiên tòa kết thúc với bản án 20 năm tù đối với Nguyễn Đình Trí, cao hơn mức án 17-18 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị. Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo Trí phải bồi thường thêm hơn 180 triệu đồng cho đại diện hợp pháp người bị hại.

Phiên xử kết thúc, hai người phụ nữ rời tòa án, mỗi người nặng trĩu tâm tư...