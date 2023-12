Kiêm xóm phó, phụ cấp công an viên bán chuyên trách đạt gần 2 triệu đồng

Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, xóm, khối, bản; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, xóm, khối, bản (gọi tắt là nghị quyết) được HĐND tỉnh Nghệ An ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Theo nghị quyết này, ngoài 17 chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã được nâng mức phụ cấp hàng tháng từ 25% đến 45%, phụ cấp đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở cấp xóm cũng được điều chỉnh theo hướng tăng thêm, trong đó có đội ngũ công an viên xã bán chuyên trách.

Từ ngày 1/1/2024, phụ cấp của công an xã bán chuyên trách tại Nghệ An tăng (Ảnh: Hoàng Lam).

Cụ thể, với thôn, xóm, bản (gọi chung là cấp xóm) có từ 350 hộ trở lên, khối có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, xóm, khối, bản thuộc đơn vị hành chính trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, khu vực biên giới, hải đảo, công an viên - Phó trưởng xóm (xóm phó) có mức phụ cấp 1,1 lần mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện này là 1.800.000 đồng, công an viên - xóm phó sẽ nhận phụ cấp 1.980.000 đồng/tháng.

Đối với các thôn, xóm, bản ngoài nhóm trên, mức phụ cấp của công an viên - xóm phó là 0,95 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.710.000 đồng/tháng.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An - cho biết, mức phụ cấp mới áp dụng cho công an viên kiêm nhiệm xóm phó.

"Trên thực tế ở nhiều địa phương, công an viên bán chuyên trách kiêm nhiệm xóm phó, nhưng xóm phó không được hưởng chế độ nào. Trong khi đó, nếu bố trí thêm chức danh xóm phó và giải quyết phụ cấp cho chức danh này, ngân sách của tỉnh phải cấp thêm 61 tỷ đồng. Điều này vừa giải quyết chế độ, vừa kiện toàn, thống nhất nhiệm vụ của công an viên và xóm phó tại các địa phương trong tỉnh", ông Hưng thông tin.

Theo ông Nguyễn Hồng Chinh - Chủ tịch UBND xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An) - địa bàn xã có 7 đơn vị cấp xóm, bố trí 7 công an viên bán chuyên trách, phối hợp Công an xã đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Tại một số xóm, chúng tôi bố trí công an viên kiêm xóm phó, một số xóm khác thì Bí thư Chi bộ phải kiêm nhiệm luôn xóm phó. Điều này cũng gây ra khó khăn nhất định trong công tác điều hành, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Là lực lượng "nắm hộ, nắm người", công an bán chuyên trách sát cánh cùng công an chính quy bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở (Ảnh: Hoàng Lam).

Với nghị quyết này, địa phương sẽ thống nhất, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp xóm, vừa đảm bảo mức hỗ trợ cho đội ngũ công an viên, vừa thuận lợi hơn trong công tác điều hành và thực hiện các mặt công tác tại cơ sở", ông Chính nói.

Sau nhiều năm làm công an xã bán chuyên trách kiêm xóm phó xóm 3 (xã Diễn Hải, Diễn Châu, Nghệ An), mức phụ cấp của ông Nguyễn Văn Lam chỉ hơn 1,3 triệu đồng. Từ tháng 7, Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp của ông Lam tăng lên 1,6 triệu đồng.

Với xóm có quy mô hơn 350 hộ dân như xóm 3, theo quy định mới của HĐND tỉnh Nghệ An, ông Lam sẽ nhận gần 2 triệu đồng/tháng.

"Trước nay tôi làm cả xóm phó, hỗ trợ xóm trưởng các công việc về đồng áng, sản xuất, hiếu hỉ... Gọi là có cái "chức" nhưng "hữu danh vô thực" vì xóm phó không có bất kỳ hỗ trợ nào. Với quy định mới của HĐND tỉnh, "chức" xóm phó đã rõ ràng hơn.

Mức phụ cấp này chưa thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt nhưng chúng tôi thấy đã được sự quan tâm, động viên và ghi nhận của các cấp để tiếp tục gắn bó và cống hiến", ông Nguyễn Văn Lam tâm sự.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - cho rằng, nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An không chỉ là nguồn động viên, hỗ trợ về mặt kinh tế mà còn là sự ghi nhận vai trò, đóng góp của hàng nghìn công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Luật Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập trên cơ sở thống nhất 3 lực lượng, gồm: bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó đội dân phòng.

Theo Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các chế độ chính sách đối với đội ngũ "nắm hộ, nắm người" này sẽ được đảm bảo hơn khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2024.

"Các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, trong đó có công an xã bán chuyên trách, sẽ được hưởng tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng, tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ này sẽ được hỗ trợ, bồi dưỡng khi thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền hoặc khi được điều động, huy động thực hiện nhiệm vụ như làm nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ hay khi thực hiện công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… Các mức hỗ trợ, bồi dưỡng này do HĐND tỉnh quyết định", Đại tá Trần Ngọc Tuấn thông tin.