Hơn 55% trẻ em bị tai nạn, thương tích tại nhà hoặc xung quanh nhà

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ trẻ gặp tai nạn, thương tích tại nhà, quanh nhà đạt tỷ lệ cao nhất, chiếm 55% trường hợp, trẻ bị tai nạn thương tích tại nơi công cộng đứng thứ 2, chiếm tổng số 27% trường hợp, tại trường học tỷ lệ trẻ em bị tai nạn, thương tích chiếm 8%, còn ở những nơi khác thường chiếm khoảng 10%.

Theo GHAI, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn tuổi từ 0-15 tuổi là vấn đề sức khỏe toàn cầu. Số ca tai nạn thương tích cũng cao dần theo độ tuổi.

Thống kê tai nạn thương tích toàn cầu, tai nạn giao thông xảy ra nhiều nhất, với trên 146.000 trẻ, trong đó gần 96.600 trẻ bị tai nạn giao thông khi đang ở độ tuổi 5-14 tuổi.

Đứng vị trí thứ 2 về tỷ lệ tai nạn thương tật trẻ em là tình trạng đuối nước với gần 83.000 ca, đứng thứ 3 là bỏng và ngã đều trên 31.000 ca.

Theo GHAI, chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 tại Việt Nam được xây dựng nhằm mục tiêu kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.

Trong giai đoạn trên, Việt Nam đã hoàn thành và vượt 15/17 mục tiêu đề ra; tỷ lệ tai nạn thương tích của trẻ em tại Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2019 giảm nhanh, năm đầu giai đoạn là trên 1.250 trẻ nhưng đến cuối giai đoạn chỉ còn hơn 665 trường hợp.

Theo kết quả của dự án phòng chống đuối nước do Bloomberg và GHAI tài trợ: Hơn 8.900 trẻ được dạy bơi an toàn, hơn 90,9% đạt tiêu chuẩn biết bơi an toàn; hơn 17.425 trẻ được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, vượt 13% so với kế hoạch; hơn 4.778 cha mẹ có con dưới 6 tuổi và hơn 765 giáo viên mầm non được đào tạo kỹ năng giám sát trẻ em toàn để phòng tránh đuối nước...