Tai nạn tử vong, thương tích của trẻ em đã giảm trong 5 năm qua

Dân trí Đây là kết quả Chương trình phòng, chống, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ vừa được Bộ LĐ-TB&XH phối hợp cùng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức tại Hà Nội sáng 30/11.

Tham dự Hội thảo có bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cùng đại diện của nhiều Bộ, ban ngành liên quan.

Tỷ lệ thương tích giảm

Theo WHO, tai nạn thương tích (TNTT) trẻ em là vấn đề mang tính toàn cầu, mỗi năm trên thế giới có khoảng 465.302 trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích, mỗi ngày có 1.275 trẻ em bị tử vong.

Theo đó, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5-14 tuổi. Phần lớn các trường hợp tử vong do TNTT trẻ em xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà.

Ngoài ra, mỗi năm thế giới có hàng chục triệu trẻ em khác bị chấn thương phải điều trị tại bệnh viện và thường để lại hậu quả lâu dài về sức khỏe, tâm lý, thậm chí là khuyết tật suốt đời. Trong nhiều thập kỷ qua, phòng, chống TNTT cho trẻ em nhận được nhiều sự quan tâm và đầu tư với cam kết chính trị mạnh mẽ của nhiều quốc gia, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, do đó, đạt được nhiều thành công đáng kể.

Tại Việt Nam, WHO thống kê TNTT ở trẻ em là một vấn đề y tế công cộng cần quan tâm. Nguyên nhân tử vong hàng đầu là do đuối nước và tai nạn giao thông. Trong 5 năm qua, tình hình trẻ em mắc và tử vong do tai nạn thương tích đều giảm. "Tỉ lệ tử vong do tai nạn, thương tích tại Việt Nam tương đương các nước thu nhập trung bình và trong khu vực, nhưng vẫn cao hơn gấp 3 lần so với các nước thu nhập cao", báo cáo nhận định.

Tháng 7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1248/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu tổng quát: "Kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả các loại hình tai nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội".

Chính vì thế, công tác phòng, chống TNTT trẻ em luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương. Luật Trẻ em năm 2016 đã quy định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng, chống TNTT trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quốc gia về trẻ em đã ban hành các văn bản chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương, vai trò của gia đình trong việc tăng cường trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè và mùa mưa, bão, lũ.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Với những nỗ lực lớn, công tác phòng chống TNTT trẻ em đã có nhiều kết quả tích cực: Tỷ suất mắc tai nạn thương tích trẻ em giảm từ 1.001/100.000 trẻ em (năm 2016) xuống còn 600/100.000 trẻ em (năm 2020); tỷ suất trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích đã giảm từ 19,7/100.000 trẻ em (năm 2016) xuống còn 17/100.000 trẻ em (năm 2020); số trẻ em bị tử vong do đuối nước giảm trung bình 100 trẻ em mỗi năm.

Đồng thời, 90% trẻ em mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy; 90% trẻ em tiểu học và trung học cơ sở biết các quy định an toàn giao thông đường bộ; 50,3% trẻ em tiểu học và trung học cơ sở biết kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Tăng cường phối hợp trong giai đoạn tới

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Công tác phòng, chống TNTT trẻ em luôn được sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, của các cấp, các ngành, địa phương. Để thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả, chất lượng các mục tiêu của chương trình.

Theo Thứ trưởng Hà, trong giai đoạn 2021-2030, các Bộ, ngành, đoàn thể và các tổ chức chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp với thực tiễn để hoàn thành các mục tiêu của chương trình, chú trọng các can thiệp toàn diện, đa ngành, tạo môi trường an toàn cho trẻ em; chỉ đạo ngành dọc, cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

"Đối với các địa phương cần căn cứ vào tình hình điều kiện kinh tế - xã hội thực tế để xây dựng kế hoạch và bố trí ngân sách hợp lý, huy động nguồn lực để triển khai chương trình; áp dụng, nhân rộng các mô hình can thiệp hiệu quả", Thứ trưởng Hà nói.

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho hay, với sự quyết tâm của các cơ quan Trung ương, chính quyền các địa phương, sự tham gia tích cực của các đoàn thể, các tổ chức, mỗi gia đình, toàn xã hội và cả chính các em, sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước, một môi trường sống an toàn, lành mạnh và ngày càng có thêm nhiều cơ hội để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Tham dự Hội thảo, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức Vận động chính sách y tế toàn cầu tại Việt Nam cho biết: Tại Việt Nam, mặc dù kết quả ban đầu đáng khích lệ với việc giảm trung bình 100 trường hợp trẻ em đuối nước mỗi năm nhưng đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 6-15 tuổi. "Trong 3 năm qua, chúng tôi đã đào tạo bơi an toàn cho hơn 14.000 trẻ em và giảng dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho hơn 30.200 em. Chúng tôi hy vọng tiếp tục đồng hành cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để lan tỏa những kinh nghiệm triển khai chương trình trên toàn quốc, góp phần đảm bảo an toàn và sống còn của trẻ em", bà Huyền nói.

