Hối hả đón trẻ nhỏ, xe máy, đàn lợn lên xuồng rời ốc đảo ngập lụt ở Hà Nội

Càng về chiều, nước lũ càng dâng cao, xóm Bến Vôi (Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội) như chìm nghỉm trong biển nước. Không thể tiếp tục trú ẩn trong những căn nhà có nguy cơ ngập, chính quyền địa phương đã di dời người dân đến khu vực an toàn.

Tiếng loa phát thanh hối thúc liên tục khiến không gian tĩnh lặng thường ngày của xóm Bến Vôi bị phá vỡ. 133 hộ dân còn lại tiếp tục được đưa lên thuyền, di chuyển ra khu vực an toàn hơn.

Di dời 133 hộ dân xóm Bến Vôi (Video: Vy Vy).

Ông Nguyễn Văn Hạ (xóm Bến Vôi) cho biết, mưa lớn không ngừng từ cơn bão số 3 đã khiến khắp nơi đều ngập. Nhà có 2 tầng, từ mấy ngày trước, ông Hạ đã di dời thóc lúa lên tầng 2.

Tại tầng 1, ông kê cao đồ đạc, đề phòng phương án nước tràn vào nhà sẽ bê hết lên tầng 2. Mọi hoạt động sinh hoạt cũng chủ yếu diễn ra ở tầng 2, khu vực đến chiều 10/9, ông cảm nhận vẫn khá an toàn.

Tuy nhiên, đến ngày 11/9, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, so với đêm hôm trước, nước đã dâng lên 20cm, ông Hạ dần cảm thấy bất an. Nghe chính quyền địa phương vận động di dời vào trường học tại khu vực trung tâm xã, ông Hạ càng bồn chồn.

Nhiều người dân trong xóm Bến Vôi cũng như ông, lo lắng cho số lượng thóc lúa thu hoạch cách đó không lâu. Nghe tin tức khắp nơi miền Bắc ngập lụt, đến quận nội thành Hà Nội cũng phải di dân, ai cũng lo lắng, lo cho tính mạng và tài sản của gia đình.

Di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Cấn Luân).

Ông Cấn Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu cho biết, địa phương đang gấp rút di dời toàn bộ 133 hộ dân với 507 nhân khẩu đang bị cô lập. Bên cạnh người dân, chính quyền địa phương cũng thực hiện di chuyển tài sản, phương tiện và vật nuôi của người dân đến những điểm tránh trú an toàn.

Dự kiến, 17h chiều nay (11/9) sẽ hoàn tất đưa xóm Bến Vôi lên những vị trí an toàn trong làng. Bên cạnh người dân ở nhờ nhà anh em, họ hàng, địa phương bố trí điểm trường mầm non, tiểu học để người dân tá túc an toàn trong những ngày nước dâng cao.

Trước đó, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đã có thông báo hỏa tốc yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, vận động nhân dân thuộc các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định.

Xóm Bến Vôi trở thành ốc đảo, bao vây xung quanh là nước (Ảnh: HC).

Để chủ động ứng phó với lũ lớn trên các sông, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, vận động nhân dân thuộc các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di dời đến nơi an toàn theo quy định, đặc biệt là xóm Bến Vôi và xóm Phú Cao (thôn 2, xã Phú Cát).

Các xã bố trí đủ lực lượng, điều kiện cơ sở vật chất hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi an toàn.

Đến 17h, ngày 11/9, nếu còn hộ dân không hợp tác di dời, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã đánh giá tình hình, mức độ ảnh hưởng đến an toàn của các hộ dân liên quan; đánh giá số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, mất an toàn của mực nước báo động III, căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện các biện pháp cưỡng chế di dời, đảm bảo an toàn cho Nhân dân theo quy định.

Hiện tại mực nước tại sông Tích ngày càng cao lên. Lúc 9h ngày 11/9 là 8,56m, trên mức báo động III là 0,56m. Mực nước sông Tích lên cao ảnh hưởng lớn đến một số xã: Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Cấn Hữu, Phú Cát, Đông Yên, Hòa Thạch. Nước lũ lên cao đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân một số xã trên.