Gần 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Vừa qua, báo cáo về công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu- Sổ, thẻ (BHXH Việt Nam) cho hay, dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành bảo hiểm vẫn đảm bảo các chỉ tiêu đặt ra.

Tính đến ngày 3/6, có 16,74 triệu người tham gia BHXH, tăng 193.000 người so với cuối năm 2021. Số tham gia BHXH tự nguyện là trên 1,3 triệu người, tăng 170.000 người so với cùng kỳ.

Về BHYT, có hơn 86.000 triệu người tham gia, tăng hơn 404.000 người so với tháng trước, giảm 1,466 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Về công tác thu, lũy kế từ đầu năm, tổng số thu toàn ngành đạt khoảng 37,8% kế hoạch Chính phủ giao, tăng 2.382 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Theo ông Hào, công tác thu, chi bảo hiểm gặp nhiều khó khăn do diễn biến của dịch Covid-19, số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình giảm sâu. Do vậy, BHXH các tỉnh, thành phố cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, giao chỉ tiêu đến các cấp xã. Toàn quốc, hiện còn khoảng 17 triệu người tiềm năng tham gia BHXH tự nguyện, hộ gia đình.

Tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu các tỉnh, thành phố cần có nhiều giải pháp hỗ trợ, tập huấn cho các doanh nghiệp triển khai về BHXH bắt buộc. Trong 3 tháng phải cố gắng triển khai đến phần lớn các doanh trên địa bàn. Ban Quản lý thu - Sổ, thẻ cần sớm kế hoạch, hướng dẫn nội dung ngay để BHXH các tỉnh triển khai.

Với nhóm BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh phải đẩy mạnh tổ chức hội nghị khách hàng theo các chỉ tiêu được giao, bám sát hướng dẫn quy trình tổ chức đã được BHXH Việt Nam ban hành. Với BHYT, phải rà soát kỹ các nhóm đối tượng, trên cơ sở đó có phương án với từng nhóm, nhất là với các nhóm có số lượng giảm trên 50.000 người trở lên.

"Về tổ chức dịch vụ thu, điều kiện quan trọng nhất là phải có sự bảo lãnh từ ngân hàng đều có thể tham gia ký hợp đồng thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trên tinh thần này, ngừng ký hợp đồng với các tổ chức không đảm bảo đủ điều kiện, đồng thời mở rộng hơn nữa hệ thống tổ chức dịch vụ thu trên địa bàn; tích cực bồi dưỡng đào tạo để tăng số lượng nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình", Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu.