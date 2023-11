Dùng nguồn cải cách tiền lương còn dư tăng thu nhập công chức

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) thống nhất với quy định về tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố, đại biểu chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND thành phố như quy định tại Điều 9 của dự thảo luật.

Bởi, thành phố Hà Nội là đơn vị hành chính đặc biệt, HĐND còn phải thực hiện các quyết định về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo đại biểu, hiện nay, HĐND cấp tỉnh đã và đang được phân cấp manh, có thẩm quyền quyết định nhiều vấn đề, khối lượng công việc tăng lên nhiều. Do đó, bà Lan cho rằng, cần phải bảo đảm về bộ máy nhân lực và tài chính để đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Về việc phân cấp cho Thường trực HĐND, quy định trong dự thảo luật là trong thời gian không họp, HĐND giao cho Thường trực HĐND quyết định một số vấn đề báo cáo HĐND trong phiên họp gần nhất, đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung quy định tại dự thảo luật.

Đại biểu Đỗ Thị Lan (Ảnh: Quốc hội).

Song, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát và cân nhắc thêm các nội dung như việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của thành phố và cho phép cấp dưới sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức của Thủ đô không vượt quá 0,8 lần so với mức lương cơ bản.

Đại biểu đề nghị quy định về cơ chế lương thưởng phù hợp với Nghị quyết 27 của Trung ương về lộ trình cải cách tiền lương, Nghị quyết của Quốc hội về sử dụng nguồn cải cách tiền lương và thời hạn thực hiện chính sách tiền lương đặc thù tại các tỉnh, thành phố theo quy định chung.

Đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng, hiện nay, chính sách cải cách tiền lương đang xây dựng nên cần có chính sách đặc thù cho thủ đô Hà Nội được thực hiện ngay trong quá trình xây dựng chính sách này, để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp.

Về quyết định sử dụng ngân sách thành phố hỗ trợ cho địa phương khác trong nước, nước khác trong trường hợp cần thiết, đại biểu đề nghị cần có quy định Thường trực HĐND được quyết định mức hỗ trợ tối đa phù hợp do HĐND phố quyết định.

Thứ ba về quyết định chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách mới hoặc cao hơn của Trung ương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, đại biểu Đỗ Thị Lan cho rằng, trường hợp này cần thông qua HĐND, bảo đảm tính đại diện của Hội đồng quyết định các vấn đề cơ chế chính sách mới, không phân cấp cho Thường trực HĐND.

Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu quy định trong dự thảo luật chính quyền thành phố, phân cấp cho chính quyền cấp dưới, hoặc cơ quan nhà nước cấp dưới thẩm quyền quyết định về việc thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, khả năng, năng lực thực hiện.

Theo đại biểu, điều này nhằm giảm áp lực công việc cho chính quyền của thành phố và giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.