Đối thoại Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực

Chương trình đối thoại có sự tham dự của 9 Bộ trưởng/Trưởng đoàn của các nước ASEAN (trừ Myanmar) và Hoa Kỳ phụ trách vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới, Tổng Thư ký ASEAN, các đoàn đại biểu đến từ các nước thành viên và Ban Thư ký ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự đối thoại, cùng sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan tại Việt Nam và một số Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Phát biểu tại đối thoại, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tin tưởng chương trình sẽ góp phần tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các nước thành viên ASEAN và Hoa Kỳ trong việc thu hẹp các khoảng cách về giới trong thời gian tới.

Chia sẻ những nỗ lực của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định Việt Nam luôn cam kết thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực lao động và việc làm. Điều này đã được thể hiện trong những tiến bộ về cải cách luật pháp, chính sách như sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ học nghề và tạo việc làm, đặc biệt là áp dụng các công nghệ dạy học tiên tiến, các chương trình học tập linh hoạt từ xa nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ và trẻ em gái tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của lao động nữ.

Nhận thức được giá trị và vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc bảo vệ an ninh và phát triển đất nước, Việt Nam thông qua Nghị quyết 1325 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về Chương trình nghị sự về Phụ nữ, hòa bình và an ninh và các Nghị quyết liên quan khác.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã ban hành chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và tăng cường khả năng đáp ứng của các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà hy vọng trong thời gian tới, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ các nước thành viên ASEAN thực hiện các cam kết về bình đẳng giới để thực sự tăng cường quyền năng cho phụ nữ trong tương lai việc làm và phục hồi sau đại dịch.