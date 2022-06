Đội quy tập hài cốt liệt sĩ nhận Huân chương chiến công

Chiều 21/6, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4 trao Huân chương Chiến công hạng Ba tới Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Trần Võ Dũng trao Huân chương chiến công hạng Ba tới Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Đội Quy tập, tìm kiếm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An được thành lập năm 1984, có nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào tại 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun. Đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước an táng hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 900 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán, đơn vị, bàn giao cho chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương.

Riêng trong giai đoạn 2013-2020, đơn vị tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 588 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó có 15 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, quê quán, 22 hài cốt liệt sĩ biết tên nhưng chưa biết quê quán, phiên hiệu đơn vị.

Trong 38 năm qua, Đội tìm kiếm, quy tập tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Riêng tại địa bàn Nghệ An, Đội đã tìm kiếm và quy tập được 25 hài cốt liệt sĩ, trong đó 9 liệt sĩ đã xác định được danh tính, quê quán...

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được của Đội tìm kiếm, quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Nam - Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập cho biết, trải qua 38 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ban công tác đặc biệt tỉnh, Quân khu 4 và Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, bằng ý chí quyết tâm và hơn hết là trách nhiệm và tấm lòng tri ân các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hi sinh vì nền độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả, các thế hệ đội quy tập không ngừng nỗ lực, vượt mọi khó khăn, trở ngại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hàng năm, Đội luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tìm kiếm được quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An giao.

Cán bộ Đội quy tập Nghệ An cất bốc hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất bạn Lào.

Đặc biệt, hai năm qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động sâu, rộng đến mọi mặt công tác, đời sống, sinh hoạt, nhưng các mũi tìm kiếm của Đội đã thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch, vừa tìm kiếm quy tập, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

"Chứng kiến giọt nước mắt của người cha, người mẹ, người vợ, người con, người thân của các liệt sĩ trong thời khắc đón các anh trở về với đất mẹ sau hơn nửa thể kỷ xa cách, chúng tôi - những người lính làm công tác tìm kiếm, quy tập càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trên đôi vai của mình và nỗ lực hết sức để ngày càng có nhiều cuộc đoàn tụ hơn nữa. Nhưng rất tiếc, do chiến tranh, những phần mộ xác định được danh tính vẫn rất ít. Điều đó luôn để lại trong lòng chúng tôi sự xót xa, đau đáu và mong muốn rằng, trong thời gian tới, cùng với sự nỗ lực tìm kiếm, quy tập, Đảng, Nhà nước và quân đội sẽ sớm có các biện pháp để xác định danh tính các liệt sĩ, giúp gia đình sớm tìm thấy và đón các anh về đoàn tụ, khói hương", Thượng tá Nguyễn Văn Nam bày tỏ.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Huân chương Chiến công Hạng Ba là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và động viên của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với những người lính làm công tác quy tập, là nguồn động viên lớn lao để những người lính quy tập tiếp tục vượt khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ, tìm và cất bốc hài cốt các bác, các anh sớm trở về với Tổ quốc thân yêu.