Cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An gói bọc lọ đựng mẫu sinh phẩm, kiểm tra lại một lượt thông tin để đảm bảo trùng khớp với hài cốt lấy mẫu trước khi gửi đi. Việc lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ được thực hiện từ năm 2017 tới nay. Trung bình mỗi năm có hơn 100 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trên đất nước bạn Lào được Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tìm thấy và đưa về nước an táng. Phần lớn hài cốt tìm thấy không xác định được tên tuổi.