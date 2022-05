Đẩy mạnh việc dạy bơi và trang bị kỹ năng sinh tồn cho trẻ

Ngày 11/5, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống đuối nước do Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nguyễn Thị Hà dẫn đầu làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Nhiều nỗ lực giảm đuối nước ở trẻ em

Công tác bảo vệ, chăm sóc và phòng, chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước ở trẻ được địa phương đặc biệt quan tâm chỉ đạo và đầu tư về nguồn lực thực hiện.

Trong hơn 2 năm, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 49 lớp tập huấn về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em cho 2.437 lượt người; tổ chức 1.265 lớp dạy bơi cho 28.982 lượt trẻ em; 181 lớp dạy kỹ năng bơi, kỹ năng cứu đuối cho 10.048 lượt trẻ em với các lứa tuổi từ 5-14 tuổi... Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động 121 bể bơi, trong đó có 64 bể bơi cố định và 63 bể bơi thông minh.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết, từ năm 2020 đến ngày 30/4/2022, toàn tỉnh xảy ra 109 vụ, 122 trẻ em tử vong do đuối nước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, địa phương này xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 14 trẻ em tử vong. Trung bình mỗi năm toàn tỉnh xảy ra 52 vụ đuối nước làm 54 em bị tử vong, trong đó nhóm 5-16 tuổi chiếm nhiều nhất.

Nguyên nhân của tình trạng này đã được đại diện Sở LĐ-TB&XH phân tích cụ thể. Trên cơ sở đó, địa phương đã đưa ra 6 giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An kiến nghị các cấp, các ngành nghiên cứu, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác trẻ em cấp xã, sớm đưa môn bơi vào môn học chính khóa, bắt buộc trong trường học, đặc biệt là bố trí nguồn kinh phí xây dựng bể bơi và dạy bơi cho trẻ.

Ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề xuất đưa tiêu chí bể bơi vào thiết chế văn hóa tại các địa phương để đầu tư nguồn lực xây dựng.

Theo ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phòng chống đuối nước, quan trọng nhất là hướng dẫn kỹ năng bơi an toàn cho trẻ. Muốn vậy phải xây dựng bể bơi. Tuy nhiên, hiện nay, tỉ lệ các trường học có bể bơi còn thấp do hạn chế về nguồn lực. Do vậy, Phó Chủ tịch tỉnh kiến nghị đưa tiêu chí bể bơi vào thiết chế văn hóa của từng địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu để ưu tiên nguồn lực đầu tư.

Phấn đấu 20% trường học có bể bơi

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cũng như trăn trở của các cấp ủy Đảng và ngành lao động trong công tác phòng, chống đuối nước mà tỉnh Nghệ An đã triển khai trong thời gian qua. Thứ trưởng mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền và Sở LĐ-TB&XH tiếp tục quan tâm hơn nữa, phát huy tinh thần, trách nhiệm trong bảo vệ an toàn cho trẻ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, đây là vấn đề liên quan đến sinh mạng của trẻ, do vậy, cần thay đổi nhận thức của bố mẹ, người thân với công tác này và phải có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội. Cùng với đó, phải có sự vào cuộc của cơ quan thông tin, truyền thông với việc cảnh báo nguy cơ và tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tại buổi làm việc với UBDN tỉnh Nghệ An chiều 11/5.

Ngoài việc hướng dẫn trẻ học bơi, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, cần đặc biệt quan tâm việc trang bị kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn bè cho trẻ, bắt đầu từ chính gia đình và nhà trường.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác đầu tư nguồn lực và vận động xã hội hóa trong xây dựng bể bơi di động, bể bơi thông minh ở các trường học mà tỉnh Nghệ An đã đạt được, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, các giải pháp này tiếp tục được phát huy để 5 năm tới, địa phương có 20% trường học xây dựng được bể bơi.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An, Thứ trưởng tiếp thu và cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ, Thủ tướng Chính phủ cũng như làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch, nhất là về nội dung sớm đưa môn bơi vào trường học, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để triển khai có hiệu quả hơn các dự án, giải pháp phòng, chống đuối nước để cùng với ngành bảo vệ, chăm sóc tốt nhất cho trẻ em.