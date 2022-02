Đầu tư hơn 320 tỷ đồng xây nhà ở cho công nhân

Ngày 21/2, ông Nguyễn Đình Dũng - Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Kim Thi, TP Vinh (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An).

Dự án này được triển khai tại xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bắt đầu từ Quý III/2022, đến cuối Quý II/2024 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Dự án nhà ở công nhân có 7 tòa nhà chung cư cao 5 tầng với khoảng 539 căn hộ, diện tích 25.760m2.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 320 tỷ đồng do Công ty Cổ phần địa ốc Kim Thi là nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

"Đây là dự án nhà ở cho công nhân đầu tiên được triển khai tại Nghệ An với mục tiêu xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo hướng phát triển bền vững, đảm bảo môi trường sống và sinh hoạt tốt, phục vụ cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An", ông Nguyễn Đình Dũng chia sẻ.

Theo quy hoạch, công trình có 7 tòa nhà chung cư cao 5 tầng với khoảng 539 căn hộ, diện tích 25.760m2. Trong đó, có 432 căn hộ để bán, 107 căn hộ cho thuê. Ngoài ra, còn có 23 căn hộ liền kề cao 3 tầng với diện tích 7.935m2.