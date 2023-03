Cựu binh Mỹ sang Việt Nam trả nhật ký cuối tuần này

Sáng 1/3, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Lê Ngọc Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 4/3 tới đây, ông Peter Mathews (cựu binh người Mỹ) sẽ bay sang Việt Nam để trao trả cuốn nhật ký cho thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất, ở xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

"Dự kiến ngày 5/3, chúng tôi sẽ tổ chức lễ tiếp nhận. Một ngày sau, người cựu binh Mỹ sẽ trở về nước", ông Lê Ngọc Châu thông tin.

Cựu binh Mỹ sẽ bay sang Việt Nam trao trả cuốn nhật ký của liệt sĩ quê Hà Tĩnh (Ảnh: Báo North Jersey, đồ họa: Dân trí).

Cũng trong sáng nay, ông Lê Ngọc Châu đã ký văn bản gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan chỉ đạo việc tổ chức tiếp nhận hiện vật.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND huyện Kỳ Anh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan và thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức tiếp nhận hiện vật theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, trang trọng, an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình trao trả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, phối hợp cùng UBND huyện Kỳ Anh trong việc tổ chức tiếp nhận cuốn nhật ký.

Ông Hà Huy Mỳ, người hiện lo hương khói cho liệt sĩ Cao Văn Tuất, hồi hộp chờ ngày được nhận lại cuốn nhật ký của cậu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch phục vụ quá trình trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông và đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên nước ngoài đến trên địa bàn đưa tin về nội dung liên quan đến cuốn nhật ký, thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên trong nước đưa tin về nội dung liên quan.

Công an tỉnh Hà Tĩnh được giao chỉ đạo các lực lượng liên quan. Công an huyện Kỳ Anh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình trao trả, tiếp nhận cuốn nhật ký và trong thời gian ông Peter Mathews ở tại Hà Tĩnh.

Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cùng thị xã Kỳ Anh về gặp thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất xác minh (Ảnh: T.H.).

Thời gian qua, Báo Dân trí có nhiều bài viết thông tin về việc cựu binh người Mỹ, ông Peter Mathews, suốt 56 năm qua đã lưu giữ cuốn nhật ký của người lính Việt Nam tên Cao Xuân Tuất (quê Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nay muốn tìm và trao trả lại cho chủ nhân.

Theo đó, cuốn nhật ký được ông Peter Mathews tìm thấy trong ba lô dưới chân đồi 724, trong trận Đăk Tô, Tây Nguyên vào tháng 11/1967.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh thông tin.

Đến ngày 24/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, báo cáo về kết quả xác minh thông tin liên quan đến cuốn nhật ký đang được cựu binh Mỹ lưu giữ.

"Căn cứ thông tin trong cuốn nhật ký, bản trích lục liệt sĩ, hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết quả thẩm tra, xác minh, khẳng định liệt sĩ Cao Xuân Tuất trong cuốn nhật ký với liệt sĩ Cao Văn Tuất, ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh là một người", UBND tỉnh Hà Tĩnh kết luận.