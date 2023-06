Cuộc trùng phùng bất đắc dĩ của 2 "nữ quái"

Phạm nhân Lương Thị Tinh (42 tuổi, trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) được trích xuất đến dự phiên tòa xét xử vụ án Mua bán người với tư cách là bị hại. Bị cáo trong phiên xử này là Lương Thị Năm (40 tuổi, trú xã Tam Đình, Tương Dương) - chị họ của Tinh.

Phiên tòa được xét xử lưu động tại xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông, Nghệ An), cách nhà của Tinh không xa. Người thân của Tinh hay tin, dẫn theo hai đứa con trai của bị hại đến, mong các cháu được gặp mẹ. Thấy các con, Tinh bật khóc nức nở. Những đứa trẻ vốn đã không có bố, 3 năm nay phải sống xa mẹ bởi mẹ chúng phải đi thi hành án...

Bị cáo Lương Thị Năm thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tinh được dẫn vào hội trường xét xử, nơi người chị họ Lương Thị Năm đã có mặt ở đó. Hai chị em nhìn nhau nhưng không ai nói với ai câu nào bởi tình cảnh trớ trêu của ngày hôm nay.

Lương Thị Năm có thời gian dài sinh sống và lấy chồng ở Trung Quốc nên biết do chênh lệch giới tính và khoản thách cưới cao khiến đàn ông sở tại có nhu cầu lấy vợ ngoại quốc. Cuối năm 2012, nhân một lần về Việt Nam thăm nhà, Năm kết hợp tìm phụ nữ bán sang Trung Quốc lấy chồng.

Thời điểm này, Lương Thị Tinh sau 2 cuộc tình không đi đến đích, đang một mình nuôi 2 con nhỏ. Biết người em họ khó khăn, Năm tỉ tê rủ Tinh đi Trung Quốc làm công nhân, tiền công 150.000 đồng/ngày. Tin tưởng chị họ, đầu năm 2013, Tinh bế theo con trai gần 1 tuổi theo Năm bắt xe khách ra khu vực biên giới thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Bị hại Lương Thị Tinh "hội ngộ" người chị họ trong tình cảnh người là bị hại, người là bị cáo (Ảnh: Tường Vi).

Tại đây, mẹ con Tinh lại theo người đàn ông tên Lợi (không xác định được nhân thân, lai lịch) vượt biên sang Trung Quốc. Tinh và con trai được người phụ nữ tên Hồng đón và đưa về nhà Năm. Tại đây, Năm và bố chồng bán Tinh cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 105 triệu đồng. Năm gửi về cho gia đình Tinh 30 triệu đồng, hơn 60 triệu đồng gửi cho bố chồng.

Riêng về phần Tinh, cuộc hôn nhân mua bán với người chồng ngoại quốc không như ý nguyện. Tuy nhiên, quá trình từ Việt Nam qua Trung Quốc, Tinh phần nào nắm được phương thức đưa phụ nữ trong nước sang đây bán làm vợ nên quyết định "khởi nghiệp".

Nghĩ là làm, năm 2016, Tinh liên hệ với người phụ nữ tên Hồng từng đón mình từ biên giới vào nội địa bàn bạc, thống nhất cách thức dụ dỗ, đưa 2 nạn nhân quê Nghệ An sang Trung Quốc bán. Mỗi nạn nhân khi đưa được qua biên giới bị Tinh và đồng bọn bán với giá 180 triệu đồng/người.

Thế nhưng cuộc khởi nghiệp nhanh chóng thất bại do một nạn nhân bị khách hàng trả, một người khác bỏ trốn, buộc Tinh phải hoàn trả tiền. Không bỏ cuộc, Tinh "hạ giá" và tiếp tục bán nạn nhân cho vị khách khác với giá 150 triệu đồng. Năm 2019, nạn nhân bỏ trốn được về Việt Nam, tố cáo hành vi của Tinh đến cơ quan điều tra.

Lương Thị Tinh trong vai trò là bị cáo tại phiên tòa xét xử hồi tháng 6/2021 (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong một lần về thăm nhà, Tinh bị công an bắt giữ. Năm 2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lương Thị Tinh 6 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người. Cuối năm 2022, từ trong trại giam, Tinh làm đơn tố cáo Năm đã lừa bán mình sang Trung Quốc 10 năm trước.

Tại phiên tòa, bị cáo Năm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Năm cho rằng, nguyên nhân của vụ việc là do bản thân thiếu hiểu biết pháp luật và tham món lợi trước mắt. Nữ bị cáo bật khóc, bày tỏ sự hối hận vì đã đẩy em họ vào cảnh làm vợ xa xứ, phải hứng chịu bạo hành của người chồng ngoại quốc. Năm gửi lời xin lỗi bị hại và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Nghe chị họ nói, nước mắt của Tinh cũng dàn dụa. Bị hại cho biết bản thân cũng rất xót xa khi đứng ra tố cáo chị họ của mình và xin hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho Năm.

Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lương Thị Năm 5 năm tù về tội Mua bán người. Phiên tòa kết thúc, Năm được chở về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chờ bản án có hiệu lực thi hành, trong khi đó Lương Thị Tinh cũng được đưa về Trại giam số 6 - Bộ Công an để tiếp tục thi hành bản án dang dở.