Cha, mẹ mất vì Covid-19, nhiều trẻ mồ côi đối diện nỗi lo cơm áo, thất học

Cả gia đình ông Nguyễn Văn An (SN 1968, ngụ tại xã Hưng Phú, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) có 5 người đều lên TPHCM làm thuê đã nhiều năm. Hơn 4 tháng trước, dịch Covid-19 bùng phát, cả nhà nhiễm bệnh, ông An không may không qua khỏi. Ông An mất, để lại vợ và 3 người con trai, lớn 26 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi.