Cán bộ, người làm việc và người thân được hỗ trợ khi trị bệnh, từ trần

Dân trí Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng, hỗ trợ điều trị bệnh đối với người làm việc ở các cơ quan Nhà nước là rất cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa thông qua quy định chế độ thăm hỏi, phúng viếng và hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là người làm việc) trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, hội đặc thù (gọi chung là cơ quan Nhà nước) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Quy định này nêu rất rõ chế độ kinh phí đối với từng đối tượng là cán bộ lãnh đạo, cũng như người làm việc bình thường trong cơ quan, đơn vị Nhà nước.

Cụ thể, với chế độ thăm hỏi, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khi ốm, điều trị tại bệnh viện, có mức chi 2 triệu đồng/người.

Trưởng, phó sở, ban, ngành cấp tỉnh có mức chi không quá 1,5 triệu đồng; còn người làm việc (kể cả đã nghỉ hưu) có mức chi không quá 1 triệu đồng. Trong khi đó, tất cả các đối tượng ở cấp huyện có mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh.

Bạc Liêu quy định chế độ hỗ trợ chi phí thăm hỏi, trị bệnh... đối với người làm việc trong các cơ quan Nhà nước (Ảnh minh họa).

Quy định nêu chế độ phúng viếng, cụ thể là Ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khi từ trần có mức chi 2,5 triệu đồng/người và một vòng hoa. Bố, mẹ ruột; bố, mẹ chồng hoặc vợ; chồng hoặc vợ và con (gọi chung là người thân) của đối tượng này khi từ trần mức chi không quá 1,5 triệu đồng và một vòng hoa.

Với các đối tượng là Trưởng, phó sở, ban, ngành cấp tỉnh mức chi là 2 triệu đồng/người và một vòng hoa; người thân các đối tượng này (còn đương chức) khi từ trần mức chi là 1 triệu đồng và một vòng hoa.

Người làm việc (kể cả nghỉ hưu) khi từ trần thì mức chi là 1,5 triệu đồng và một vòng hoa. Người thân các đối tượng này (còn làm việc) khi từ trần có mức chi 1 triệu đồng và một vòng hoa.

Còn ở cấp huyện tất cả các đối tượng và người thân khi từ trần có mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh.

Quy định cũng xác định người làm việc thuộc diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý bị bệnh hiểm nghèo, như: Bệnh ung thư các loại; xơ gan cổ chướng, tim mạch có can thiệp ngoại khoa, có biến chứng; suy thận mạn giai đoạn phải lọc máu; suy tủy; liệt do mọi nguyên nhân, lao nặng và một số bệnh khác do Thường trực tỉnh ủy quyết định hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi điều trị bệnh đều được xem xét hỗ trợ.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, nguồn kinh phí dành cho các chế độ này được chi từ ngân sách Nhà nước.

Nhật Linh Đan