Các chính sách an sinh đã giúp chính quyền, nhân dân vượt qua đại dịch

Dân trí Những chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Chính phủ phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thực sự "thấm" vào cuộc sống.

Kịp thời, nhân văn

Theo ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An - các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP được Chính phủ triển khai trong năm 2021 là nguồn động viên lớn đối người lao động, người sử dụng lao động và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

"Trong một thời gian ngắn, vừa phải ứng phó với dịch Covid-19, vừa đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng đề ra, Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã có những quyết sách sát sườn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đặc biệt là đối với người lao động trong các nhà máy, các khu công nghiệp", ông Kha Văn Tám đánh giá.

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An (Ảnh: H.Y).

Theo đó, Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP đã được ban hành đã kịp thời gỡ khó cho người lao động và doanh nghiệp. Đó còn là minh chứng rõ ràng nhất về một Chính phủ luôn lấy người dân làm trung tâm, chăm lo mọi mặt đời sống của người dân nói chung và người lao động nói riêng.

Với vai trò của tổ chức chăm lo, bảo vệ người lao động trong tỉnh và trách nhiệm cùng Chính phủ vượt đại dịch Covid-19, LĐLĐ Nghệ An đã có nhiều sáng kiến trong hỗ trợ công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Bên cạnh việc đồng hành với người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi sản xuất, các cấp Công đoàn Nghệ An đã vận động hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng.

Tới nay, hơn 12.700 lượt lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và hơn 19.800 người lao động ngừng việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An được nhận hỗ trợ. Các gói hỗ trợ được triển khai kịp thời là nguồn động viên người lao động, giúp họ ổn định cuộc sống.

Tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 (Ảnh: T.T).

"Sự ghi nhận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với các địa phương ngày 5/1 đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trong chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống cho người dân thực sự, chính là nguồn động viên, khích lệ đối với tổ chức công đoàn", ông Kha Văn Tám nhấn mạnh.

Qua đó để ngành công đoàn tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trên địa bàn, góp phần cùng Chính phủ thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho biết thêm: "Trước mắt, LĐLĐ tỉnh Nghệ An sẽ huy động nguồn lực của tất cả các cấp công đoàn chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần cho người lao động qua chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an", tạo động lực và đồng hành cùng người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất trong năm 2022".

Thực sự "thấm" vào cuộc sống

Trao đổi với PV Dân trí, bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) - cho rằng, những chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà Chính phủ đã triển khai trong năm 2021 là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và thực sự "thấm" vào cuộc sống.

Bà Trần Thị Cẩm Tú - Phó Chủ tịch UBND TP Vinh: Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã "thấm" vào dân, đi vào cuộc sống (Ảnh: Hoàng Lam).

Mặc dù quá trình thực hiện Nghị quyết 68, Nghị quyết 116 của Chính phủ gặp nhiều khó khăn do TP Vinh phải thực hiện nhiều đợt giãn cách nhưng với tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức, công tác thẩm tra, soát xét hồ sơ nhận hỗ trợ được hoàn thành trong thời gian ngắn. Đến nay, TP Vinh đã thẩm định hồ sơ, đề xuất hỗ trợ với kinh phí hơn 70 tỷ đồng cho 5 nhóm đối tượng.

UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định phê duyệt hỗ trợ gần 35.000 đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh với số tiền trên 60 tỷ đồng, ban hành quyết định chi trả gần 50 tỷ đồng cho các đối tượng.

"Điều đặc biệt là không có khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nào về tiêu cực trong quá trình thẩm tra, rà soát hồ sơ mà nhìn chung người dân rất phấn khởi, vui mừng và cảm kích.

Các chính sách hỗ trợ phù hợp với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, thực sự "thấm" vào cuộc sống. Không chỉ giải quyết khó khăn cấp bách cho người dân mà qua đó, người dân thấy rõ hơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, của Nhà nước và tự thấy được trách nhiệm đồng hành cùng Chính phủ chống dịch, vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất...", bà Trần Thị Cẩm Tú chia sẻ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nghệ An đang thích ứng an toàn, linh hoạt, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong ảnh là các đơn vị phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại bếp ăn của một nhà máy ở huyện Đô Lương, Nghệ An (Ảnh: H.Y).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vinh, mặc dù khoản hỗ trợ của Chính phủ không phải là lớn nhưng đã giải quyết được những khó khăn cấp bách cho người dân, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tạo động lực để chính quyền và người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Tuy nhiên, để người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, cần có một chính sách bao trùm và dài hơi hơn. Đặc biệt là chính sách về nguồn vốn và các cơ chế khác để người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh với các gói tín dụng lãi suất ưu đãi.

"Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch với những giải pháp cụ thể để từng bước khắc phục khó khăn; khôi phục, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo công tác an sinh xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới", Phó Chủ tịch UBND TP Vinh cho hay.

Hoàng Lam